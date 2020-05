Russiske myndigheter frykter smittetopp etter hytterush

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er ikke klart hva som kommer til å skje med økonomien i år. Myndighetene forstår nok at hvis folk rammes av sult gjennom en lang og hard vinter, så fører ikke det til noe godt, sier Natalja Sorokhtina til NRK.

Hun og mannen setter poteter på datsjaen eller sommerhuset utenfor Moskva.

Sorkhtina mener at mange russere fortsatt husker krise og matmangel på 90-tallet, og at de nå ønsker å sikre seg egne forsyninger av frukt og grønnsaker.

Begge to er geologer og kan arbeide hjemmefra eller fra fritidshuset.

HOLDER SEG IKKE HJEMME: Natalja Sorokhtina og mannen Maxim planter roser utenfor datsjaen. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

De regner med at koronakrisen kommer til å vare lenge, trolig over sommeren.

– Alt er helt i starten hos oss, dessverre. Moskva er ikke klar til å ta imot like mange mennesker som arbeidet der før, påpeker Sorokhtina.

Hun mener at sjansen for å bli smittet er astronomisk hvis man må reise med offentlig transport som metroen.

Selv om russiske myndigheter allerede i slutten av mars ga folk flest ordre om å bli hjemme for å minske spredningen av koronaviruset, er det mange i de store byene som bruker de mange fridagene i mai til å sette datsjaene i stand etter vinteren.

200 000 smittede

Den siste uka har antallet nye bekreftet smittede i Russland ligget på rundt 10 000 pr døgn.

Det gjør at Russland nå ligger på femteplass i verden.

ØKER: Den siste uken har antallet koronasmittede i Russland økt med om lag 10 000 i døgnet. Foto: Sophia Sandurskaya / AP

Totalt er det nå 200 000 bekreftet smittede i landet, og om lag halvparten er i Moskva-området. Men myndighetene i hovedstaden sier at opp mot 300 000 trolig er smittet i byen.

Likevel er antallet døde ganske lavt i Russland på grunn av koronasmitte, nå ligger det på mer enn 1800.

Les mer: Hvordan kan Russland ha høye smittetall, men lave dødstall?

– Den største risikoen

Russlands president sa denne uka at situasjonen er svært alvorlig.

–Jeg sier det igjen: Vi må ikke storme fram. Enhver uforsiktighet eller et forhastet skritt kan føre til tilbakeslag, understreket president Vladimir Putin.

ADVARER: President Vladimir Putin på et møte om koronakrisen. Lederen for Rospotrebnadzor, Anna Popova, til venstre i bildet. Foto: ALEXEI DRUZHININ / AFP

Han sa også at prisen for den minste feil kan være sikkerheten, livet og helsen til russerne.

På en regjeringskonferanse nylig ble det sagt at fridagene må gjennomføres slik at alle virustiltakene overholdes, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Anna Popova, som leder den statlige komiteen for kampen mot pandemien, påpekte at hvis tiltakene ikke respekteres, så kan alt arbeidet som hittil er gjort, være forgjeves.

– Dette er den største risikoen vi har for øyeblikket, understreket Popova.

Les også: Russland sa de hadde kontroll – nå er koronaen i en ny fase

Masker og hansker

Det er ganske stille på gatene i Moskva, men myndighetene mener at altfor mange russere bryter reglene som skal hindre smittespredning.

FÅ PÅ GATENE: Stille på Den røde plass i Moskva. Foto: Pavel Golovkin / AP

Stort sett har folk bare lov til å gå til medisinsk behandling, til nærmeste matbutikk eller til apotek.

De som bruker offentlig eller privat transport må ha en spesiell tillatelse.

De strenge reglene ble denne uka forlenget til slutten av mai, selv om en del industribedrifter i hovedstaden skal starte produksjonen igjen til uka.

Det er også bestemt at de som går i butikk eller bruker offentlig transport, heretter må bruke ansiktsmaske og hansker.

Les mer: Kraftig økning i koronasmitte på byggeplass i Russland

Bryter reglene bevisst

På en datsja i byen Strunino, har en familie akkurat ankommet fra Moskva.

– Vi har isolert oss, men vi slapper ikke av, vi arbeider, sier Olga Bondarenko til NRK.

Hun takker både koronaviruset og president Putin for at hun og familien kan tilbringe tid på datsjaen. Fridagene skal brukes til å sette fritidsboligen i stand etter vinteren.

BRYTER REGLENE: Hagen på denne datsjaen får et løft i disse dager, blant annet med nye tujabusker. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Bondarenko svarer slik på spørsmål om hvorfor hun bryter myndighetenes smittevernregler om å holde seg hjemme i boligen i hovedstaden:

– Hva skal man gjøre i Moskva? Innefor husets fire vegger? Det er ikke lov å gå ut, De som gjør det blir arrestert.

Hun mener det er bedre å reise ut til sommerhuset og være i frisk luft.

Kanskje går isolasjonen fortere og kanskje familien klarer seg uten å få viruset.