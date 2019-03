De russiske lærernes nettaksjon har fått stor oppmerksomhet i russiske medier.

SPARKET: Dette bildet ble av skolens ledelse vurdert som så uanstendig at lærer Tatjana Kuvsjinnikova mistet jobben.

Protesten startet etter at læreren Tatjana Kuvsjinnikova (38) fra byen Barnaul la ut noen lettkledde bilder av selg selv på nettet, blant annet et i badedrakt.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Sputnik førte bildene til skolens ledelse tok opp saken som endte med at Kuvsjinnikova fikk sparken. Skolens administrasjon mente at bildene var uanstendige.

Hard kritikk

– Slik er det bare prostituerte som kler seg, skal skoleledelsen ha sagt til læreren ifølge hennes eget usagn til Gazeta.ru.

Det skal også ha blitt sagt at «det ikke er rart at guttene på skolen er forelsket i læreren, men dette ikke er langt unna pedofili».

SIER FRA: Etter avskjedigelsen av læreren i Barnaul er det mange andre lærere som vil provosere skoleledelsen.

Rektor ved skolen sier til det samme nettstedet at bildene tilhørerer lærerens personlige liv.

– Problemet her er at de ble vist fram for at barna skulle se dem, påpeker rektor Ljudmila Kuznetsova.

Mobilisering

Elever og foreldre satte i gang en underskriftskampanje for å beholde den populære russisklæreren, men de lyktes ikke.

Den siste tiden har saken fått stor oppmerksomhet i Russland, der mange mener at svært puritanske holdninger får altfor stor plass i deler av det russiske samfunnet.

Mange kollegaer viser tydelig hva de synes om behandlngen av læreren i Barnaul under emneknaggen #учителятожелюди (lærereerogsåmennesker).

Hundrevis av lærere har kastet det meste av klære og viser seg fram på russiske nettsider.

Det hører også med til historien at læreren er medlem i en lokal isbaderklubb, og at det var i den forbindelse bildet i badedrakt ble tatt.