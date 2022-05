Russiske kjendiser risikerer mye hvis de protesterer

Et korrespondentbrev bør etter min mening dreie seg om nære og hverdagslige ting i den utsendte journalistens liv.

Storpolitikken som vi ofte jobber mye med resten av tiden, bør ikke ta opp plass i korrespondentens brev.

Men i dag skal jeg bryte alle slags regler for hvordan et korrespondentbrev skal være. Her i Russland er det spesielle tider, og det krever spesielle tiltak også fra min side.

Forskjellige temaer om dagligdagse ting dukket opp i hodet mitt. Men de virket fullstendig uvesentlige sammenliknet med at Russland har satt i gang en krig i Ukraina. Så temaet i dag blir nettopp denne krigen, men en litt spesiell side ved den.

Også kjendisene er splittet

Det russiske samfunnet er splittet i synet på denne konflikten, selv om russiske myndigheter forsøker å hevde at mer enn 80 prosent av befolkningen støtter krigen.

FORTSETTER KRIGEN: President Vladimir Putin talte til en fullsatt stadion i Moskva i mars. Han hevdet at det var nødvendig for Russland å angripe Ukraina. Foto: RAMIL SITDIKOV / AFP

Og mange kommer nok heller med det svaret de tror er riktig, enn det som er deres ærlige mening når de blir spurt om hva de synes om det som offisielt blir kalt den spesielle militæroperasjonen i Ukraina.

Også de mest kjente artistene og mediepersonlighetene i Russland er splittet i sine meninger.

Men for denne gruppen russiske kjendiser kan noen få ord om krigen i Ukraina få svært dramatiske konsekvenser. Derfor har det store flertallet valgt å ikke si noe, de holder seg ganske stille i bakgrunnen. Men ikke alle. Og nå skal jeg bryte regelen om å ikke bruke musikk i et korrespondentbrev.

BLANT ANNET TIL ISRAEL: Superkjendisene Alla Pugatsjova og Maksim Galkin forlot Russland kort tid etter at krigen startet i Ukraina.

Refrenget i denne sangen som ekteparet Alla Pugatsjova og Maksim Galkin framfører, dreier seg om lynavledere. I overført betydning.

Taushet

Disse to er Russlands suverent største kjendiser, hvis vi ser bort fra president Vladimir Putin. Pugatsjova er 73 år gammel, og har mesteparten av livet vært landets fremste diva og sanger.

Galkin er 45 år gammel, og kjent både som artist og TV-personlighet. Paret har et tvillingpar, gutt og jente, på 8 år.

VIL TILBAKE: Alla Pugatsjova har blitt kritisert i russiske medier for å ha reist fra Russland i en vanskelig tid. Foto: Instagram

Familien reiste til Israel kort tid etter at Russland angrep Ukraina den 24. februar.

På sosiale medier har Pugatsjova ikke sagt noe som helst om krigen. Hun er nok klar over at hvert ord hun kommer med vil bli tolket på ulike måter.

Men hun har klaget over den kraftige kritikken som har vært mot henne i russiske medier. Mange har ment at det var feil av en så framtredende person å forlate landet i en vanskelig tid. Selv sier sangeren at hun ikke har reist for godt fra Russland, og at hun i bunn og grunn er på ferie.

Kritikk

Mannen hennes, Maksim Galkin, har valgt en helt annen framgangsmåte.

Han legger ut videoer på sosiale medier der han anklager russiske myndigheter for å være skyldige i grusomheter i Ukraina.

Samtidig ironiserer han over at russiske myndigheter fullstendig benekter at de har ansvar for noe som helst av det som skjer i nabolandet.

KAN IKKE BENEKTE: Maksim Galkin er til forskjell fra sin kone knallhard i sin kritikk av Russlands krig i Ukraina. Han mener at russiske myndigheter må ta ansvaret for det meste av grusomhetene som foregår der.

Det grusomme som skjedde mot sivile i Butsja, det var ikke Russlands skyld, sier Galkin. Heller ikke at byen Mariupol i sør-Ukraina er jevnet med jorda.

Og det var visst ikke russernes skyld at raketter traff en boligblokk i Odesa der en familie med et tre måneder gammelt barn ble drept, sier artisten.

Han forteller også at uttalelsene hans har fått følger.

Myndighetene skal ha nedlagt forbud mot å vise TV-reklame der Galkin deltar.

Alle kontraktene han hadde inngått om reklame har blitt sagt opp.

Utover sommeren og høsten blir det ingenting av konserter han hadde planlagt i Russland.

45-åringen mener at lokale myndigheter skremmer konsertarrangørene til å avlyse konsertene. Han hevder at han blir behandlet som en landsforræder.

Noen russiske medier spekulerer på om Galkin med dette har brent alle broer, og om han har noen mulighet til å komme tilbake til Russland.

Mye å gjøre

Men andre russiske artister har det svært travelt i disse dager.

Gregorij Leps har en kjent sang om at det er fint å leve.

FULL STØTTE: Sangeren Georgij Leps har mye å gjøre. Han blir invitert til konserter til støtte for krigen i Ukraina. Foto: Leps nettside

Han opptrer ofte på statlig russisk TV og blir invitert på konserter som russiske myndigheter arrangerer til støtte for krigen i Ukraina.

Leps har også besøkt flere militære sykehus der russiske soldater som har blitt såret i Ukraina får behandling.

Sangeren takket soldatene for deres innsats.

En del andre russiske artister har tatt det samme standpunktet som Leps, og de mangler ikke oppdrag eller inntekter.

Men det store flertallet har valgt å tie stille om denne saken som russere flest har ganske sterke meninger om. De håper nok at det skal bli mulig å la være å si noe om krigen, og dermed unngå å bli rammet av myndighetenes vrede.

De trenger kanskje pengene de tjener på konserter og opptredener i mediene.