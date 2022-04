Russiske gassleveranser til Polen og Bulgaria stanses

Selskapet bekrefter dermed meldinger fra tidligere på tirsdag om stans i den russiske eksporten. Rundt 60 prosent av gassen Polen importerer, kjøpes av PGNiG fra russiske Gazprom. Gassen leveres via gassledningen Yamal gjennom Hviterussland.

– 26. april informerte Gazprom PGNiG om sin plan om full stans i leveringene dekket av Yamal-kontrakten 27. april., opplyser PGNiG. De sier Polen er forberedt på å skaffe nødvendige forsyninger fra andre kilder.

Bulgarske Bulgargaz fikk samme beskjed fra Gazprom tirsdag. Også der skrus kranene igjen med én dags varsel.

– Ingen mangel på gass

Polens statsminister Mateusz Morawiecki sier fyllingsgraden i gasslagrene er 76 prosent. Landet kan dermed tære på reservene. Med sommeren like om hjørnet, er det også ventet at etterspørselen går ned. En stans i leveransene er derfor ikke ventet å bli et umiddelbart problem.

– Det vil ikke bli mangel på gass i polske hjem. Siden dag én av krigen har vi gjort det klart at vi er klar for å bli helt uavhengige av Russland, forsikrer klimaminister Anna Moskwa.

– Alle leveranser til kundene gjennomføres i tråd med deres behov, sier PGNiG.

Vil ha betalt i rubler

Gazprom har ikke bekreftet at eksporten stanser. Russiske nyhetsbyråer siterer imidlertid en leder i selskapet som sier at «Polen må betale for gass i tråd med den nye betalingsprosedyren».

De siste sanksjonene mot Russland har ført til krav om at EU-land må betale for gassen med rubler. Gjør de ikke det, stenges kranene. 40 prosent av EUs gassimport kommer fra Russland.

Så langt har vestlige land insistert på å fortsette å betale med euro eller dollar.

Polen planlegger å stanse importen av russisk gass innen året er omme. Da går avtalen med Gazprom ut, og en ny rørledning med norsk gass settes i drift. Den 900 kilometer lange Baltic Pipe skal levere gass via Danmark til Polen. På sikt skal den kunne dekke halvparten av landets behov.