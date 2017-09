Det kan se ut som små hus fra et monopolspill. Men går du nærmere ser du at de alle er forskjellige.

Den Berlinbaserte norske kunstneren Lars Ø. Ramberg er på plass i Moskva med sitt nye verk, som han har gitt arbeidstittelen Subtopia.

Utgangspunktet er et besøk i den nord-russiske byen Murmansk i 2012, der Ramberg i likhet med svært mange andre er blitt fasinert over de store områdene tettpakket med små garasjer.

De fleste ble bygd i sovjettiden, da myndighetene tillot å bygge garasjer mellom de store boligblokkene med små leiligheter.

Allerede den gangen ble garasjene et fristed for mange menn, og det har forsatt helt fram til i dag, selv om det nå er få biler som blir reparert der.

Fasinert av kommunisttiden

– Jeg visste lite om dette på forhånd, men takket være Luba Kuzovnikova så har jeg etter hvert kommet litt under huden på det som foregår innen for disse «byene i byen».

Det sier Lars Ø. Ramberg, som kanskje er mest kjent for sin installasjon «Zweifel – Tvil» på taket av det som en gang var Republikkens palass i Øst-Berlin.

Den gangen handlet om et bygg fra det kommunistiske Øst-Tyskland.

Nå har Ramberg kastet seg over en annen gammel overlevning fra denne tiden. De hundretusener av små garasjer som ble bygd den gangen Russland var en del av Sovjetunionen.

Slik ser originalene ut. Det tusenvis av slike garasjer i Murmanskområdet. Foto: auto-murmansk.ru

Pappa hadde tre garasjer

– For meg har det vært veldig interessant å se hvordan disse har fungert, og fremdeles fungerer. Det er selvmotsigende at man låser seg inn i et lite rom, samtidig som det har vært et stort fellesskap av menn i disse garasjebyene,sier Ramberg.

Luba Kuzovnikova fra "Pikene på broen" har vært sentral i Lars Ø. Rambergs arbeid med garasjebyene i Murmansk. Foto: Morten Jentoft

– Min egen pappa hadde tre garasjer sier Luba Kuzovnikova, som selv kommer fra Severodvinsk i Arkhangelsk fylke nord i Russland og også leder kunstnergruppen «Pikene på broen» med base i Kirkenes.

Det er de som har fått Lars Ø. Ramberg og hans installasjon til Moskva, sammen med fire andre norske gallerier.

– Selv i dag, når nesten alle i Russland har moderne biler som det ikke er mulig å reparere selv, slik som var tilfelle da vi hadde Ladaer og Volgaer, så går mange menn til garasjene daglig.

– En gang min far var borte tre – fire dager, så begynte kameratene å ringe for å høre hvor han var. Garasjene har fremdeles sin funksjon, som et slags fristed for mange menn. Der ser du på TV, noen bygger sauna der og andre spiller biljard sier Luba Kuzovnikova, som er sentral når CosMoscow 2017 nå satser stort på norsk kunst.

Lars Ø. Ramberg sammen med Luba Kuzovnikova og korrespondent Morten Jentoft foran modellen av garasjebyen i Murmansk. Foto: Jurij Linkevitsj

Monopolhus og Google Earth

Lars Ø. Ramberg har med seg tre elementer av det som har fått arbeidstittelen «Subtopia» til Moskva.

Det er «garasjebyen», som består av hundrevis av små garasjer, alle litt forskjellige, der noen skiller seg mer ut enn andre, blant annet med flate tak og en påbygd etasje.

Nesten, men ikke helt like. Slik ser garasjebyen i Murmansk ut, i Lars Ø. Rambergs kunstprosjekt som nå vises på kunstmessen i Moskva. Foto: Morten Jentoft

Så er det en bronsekube med to hus opp og med et hull ned i et ukjent rom, for å vise at det er mye som skjuler seg inn i og under de tilsynelatende ganske ensartede garasjene.

Det siste og ikke minst viktige elementet i installasjonen til Lars Ø. Ramberg er noen bilder av garasjebyene i Murmansk, tatt fra satellitt og hentet fra Google Earth.

– Tanken er å utnytte dette litt mystiske synet som disse garasjebyene er sett fra verdensrommet til å skape et nytt uttrykk, med bokstaver på takene sier Ramberg entusiastisk.

Sammen med Luba Kuzovnikova har han utviklet ideen om små sitater, skrevet med en bokstav på hvert hustak.

– Vi vet ikke helt hvilke sitater. Det kan være Dostojevskij eller filosofer. Dette er noe vi ønsker å gjøre sammen med dem som eier garasjene sier Ramberg.

Han vet ennå ikke hvordan dette kommer til å ende.

Satellittbilder fra Google Earth er et sentralt element i installasjonen som Lars ø: Ramberg viser fram i Moskva. Foto: Morten Jentoft

Jeg vil pakke ut

– Husk at bulgarsk-amerikanske Christo brukte 25 år på å forberede innpakkingen av Riksdagsbygningen i Berlin og at prosessen var med å skape konsensus rundt prosjektet.

– I stedet for å pakke inn så ønsker jeg, gjennom å vise hva som skjer i garasjene, «å pakke ut». Jeg ønsker åpenhet og innspill i det offentlige rom om det jeg holder på med og har ingen ting å skjule. Det er veien vi går som gjør det spennende å være kunstner, sier Ramberg.

Selve utstillingsåpningen under CosMoscow kunstmesse var fredag 8. september og er mulig å se i de ærverdige og flotte lokalene til Gostinij Dvor, like ved den Røde plass i sentrum av Moskva.