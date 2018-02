Det var i august 2017 en gruppe nordmenn og finner ble med på en tur langs Kolakysten med det russiske skipet Klavdija Jelanskaja. Dette skipet har base i Murmansk og har vært et velkjent syn i grenseområdene mellom Norge og Russland i nord helt siden Sovjetunionens dager.

Men da den russiske grensevakten, som ligger under den mektige russiske sikkerhetstjenesten FSB, kom ombord for en kontroll, mente de at utlendingene var med på turen på falske premisser.

Grensevajta mente at de ikke hadde tillatelse til å være i denne delen av Russland.

Klavdija Jelanskaja. Det var om bord på dette skipet gruppen med nordmenn og finner ble stoppet av den russiske sikkerhetstjenesten FSB Foto: Murmansk shipping co.

I god tro?

– Vår medarbeider Marit Jacobsen hadde kjøpt billetter til denne turen i Murmansk i god tro, og hadde spurt om det var tillatt for utlendinger å være med på en slik reise, sier leder for Barentssekretariatet Lars Georg Fordal til NRK.

Men ifølge de russiske nettsidene serverpost.ru og sm-news.ru, så hadde verken Jacobsen eller den norske visekonsulen Jørgen Holten Jørgensen ved det norske generalkonsulatet i Murmansk de nødvendige tillatelsene i orden.

Lars Georg Fordal leder det norske Barentssekretariatet i Kirkenes Foto: Morten Jentoft

– Jacobsen betalte den boten hun var ble ilagt, og vi trodde at saken var ute av verden, sier Fordal.

Men ifølge de russiske nettsidene, så er den ikke det.

De skriver at Marit Jacobsen var innblandet i en lignende episode i den russiske Kaliningradenklaven tidligere på sommeren 2017, der hun også ble stoppet av FSB fordi hun oppholdt seg i et område hun ikke hadde tillatelse til.

Det er episodene i Kaliningrad og Murmansk som til sammen gjør at hun nå nektes innreise i Russland, ifølge de russiske mediene.

Restriksjoner i grenseområdene

Russiske myndigheter har gjort store deler av grenseområdene til ikke-soner for utledninger, og dette gjelder også kystområder. Men det er mulig å besøke disse områdene gjennom spesielle søknadsprosedyrer.

Det gjelder også områdene nær grensen mot Norge, blant annet Pasvikdalen og Fiskerhalvøyen.

Fiskerhalvøyen like ved grensen mot Norge er et av de områdene i Russland som utlendinger må ha spesialtillatelse for å besøke Foto: Jurij Linkevitsj

Men ifølge de russiske nettsidene så har Marit Jacobsen gjort seg skyldig i grove brudd på de russiske bestemmelsene, og det gjør at hun nå er nektet innreise i Russland i fem år.

Uheldig signal

– Vi har ikke fått noen offisiell beskjed om at en av våre medarbeidere er nektet innreise i Russland sier Lars Georg Fordal til NRK.

– Marit Jacobsen var i Russland så seint som i oktober 2017, og det russiske generalkonsulatet i Kirkenes ligger bare et steinkast fra våre kontoret, så det burde vært mulig å informere oss, opplyser Fordal til NRK.

Han håper derfor at de opplysningene som nå er kommet fram ikke stemmer, og at det snarere er et resultat av dårlig journalistikk.

Denne saken kommer bare knappe tre måneder etter at den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg ble arrestert i sentrum av den russiske hovedstaden Moskva.

Veien videre for fangen i Lefortovo

– Men skulle de være riktige er det først og fremst er det et veldig negativt signal. Det er ikke så veldig mange organisasjoner som jobber for et bedre samarbeid mellom Norge og Russland. Barentssekretariatet er en av dem og hvis vi blir sett på med et skeptisk blikk, så er dette et veldig merkelig signal, sier Lars Georg Fordel, leder for det norske Barentssekretariatet.