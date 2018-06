Uttalelsen kommer som reaksjon på at norske myndigheter øker antallet amerikanske marinesoldater som får øve i Norge, og flytter dem nærmere grensen mot Russland.

Det var på en presseorientering i det russiske utenriksdepartementet fredag ettermiddag pressetalskvinne Maria Zakharova fyrte av en kraftig salve mot Norge.

– Vi har notert oss pressemeldingen fra det norske forsvarsdepartementet 13. juni der det blir opplyst at det er inngått en avtale som øker tallet på amerikanske marinesoldater som kan øve i Norge fra 330 til 700, at rotasjonen av soldatene skal økes til fem år, og at de nå også kan forflyttes lengre nær grensen til vårt land, sa Zakharova.

– Vi har også notert oss at det skal klargjøres basefunksjoner for amerikanske militære fly som et ledd i det såkalte europeiske initiativet i forholdet til Russland, sa pressetalskvinnen i det russiske utenriksdepartementet.

Et kors på den tradisjonelle norske basepolitikken

– Dette betyr i praksis å sette en strek over den tradisjonelle norske politikken om ikke å tillate permanente baser for utenlandske styrker på norsk jord sa Maria Zakharova videre, i den hittil kraftigste russiske fordømmelsen av norsk sikkerhetspolitikk.

– Det er åpenbart at politikken til den nåværende norske regjeringen undergraver tillit og forutsigbarhet i forholdet mellom Norge og Russland. Man er nå på vei bort fra en politikk der man prøve å unngå unødvendig aggressivitet, sa Zakharova.

Amerikanske marinesoldater på Værnes flyplass i januar 2017. Nå skal de også øve fra Setermoen i indre Troms lenger nord i Norge. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Ber Norge lytte

Zakharova sa at norske myndigheter gang på gang har sagt at de ikke ser på Russland som noen trussel.

– Men kanskje er det slik at de amerikanske marinesoldatene som befinner seg på norsk jord er et eksempel på at det er USA som nå har angrepet Norge, sa den alltid ordskarpe Zakharova.

Hun oppfordret norske myndigheter til å lytte til de russiske argumentene for ikke å undergrave den gode atmosfæren som har vært bygd opp mellom de to landene gjennom mange år.

Etter det NRK kjenner til har russiske myndigheter ikke gjennom offisielle kanaler uttrykt noen misnøye med vedtaket om økt amerikansk tilstedeværelse på norsk jord.

Vanskeligere for Frode Berg

Torsdag ble det også kjent at forholdene for den fengslede norske tidligere grenseinspektøren Frode Berg er blitt vanskeligere.

En ny etterforsker har overtatt ansvaret for etterforskningen av spionanklagene som er rettet mot nordmannen. Siden det har han ikke fått snakke med sin familie i Norge på telefonen.

