Russisk svindel: – Bittert å sitte igjen med boliglånet, men uten leilighet

Fotografen er på mange måter mitt vindu inn i det russiske samfunnet.

Som fersk korrespondent i Moskva, tok ikke mange dager før jeg fikk vite hva som virkelig opptar vår kameraekspert i Moskva.

En tredel av lønna forsvinner

Han heter Jurij Linkevitsj, er 47 år gammel og kommer opprinnelig fra Murmansk oppe i nord.

STRAMT BUDSJETT: Hver måned går en tredel av lønna til fotografen med til å betale for boliglånet. Det blir ikke mye penger til overs. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

En dag så jeg at han tok ut en ganske stor stabel med rubler i en minibank, og spurte hva han skulle med så mye grunker.

Han fortalte at pengene går med til å betale for en ettroms leilighet som han kjøpte for to år siden.

– En tredel av lønna mi går rett ut til å betale på et boliglån der renta for øyeblikket er hele 12 prosent, sier Jurij.

Men renta er det lille problemet, det store er at utbyggeren av boligprosjektet gikk konkurs i sommer, og derfor er det helt i det blå når Jurij får leiligheten som han har betalt fullt ut for.

Han forteller at prosjektet så så fint ut, det skulle bygges mange tusen leiligheter i blokker med varierende høyde og utforming litt i utkanten av Moskva, men innenfor den ytre ringveien.

Bygningen som hans leilighet skulle ligge i, ble satt opp etter planen. Vinduer ble montert, og det ble til og med malt på utsiden.

Men så stoppet alt opp.

Det skulle være trygt

I fjor høst fikk Jurij beskjed om at det ble noen forsinkelser fordi det var problemer med et av selskapene som var underleverandør.

Overleveringen kom til å finne sted sommeren 2018, ble det sagt.

IKKE NAIV: Reklamen for byggeprosjektet så veldig bra ut, og de store russiske bankene anbefalte det for NRKs fotograf.

Men det ble det altså ingenting av, fordi hovedentreprenøren gikk konkurs.

Og selskapet det er snakk om, var et av de største byggefirmaene i Russland, og det satset spesielt på å bygge leiligheter i Moskva-området.

Her er etterspørselen stor, og prisene betydelig høyere enn ellers i landet.

– Jeg var ikke naiv og godtroende. Prosjektet og utbyggeren ble anbefalt av Russlands største banker, de hevdet at dette var et av de mest seriøse selskapene landet hadde, forteller Jurij.

Her var det visstnok ingen fare for at noe skulle gå galt.

Derfor tok også NRKs fotograf sjansen på å ta opp lån og betale hele summen på en gang.

De som betaler for boligen lenge før den er satt opp, får nemlig et betydelig avslag i prisen.

Mange spekulasjoner

Nå sitter Jurij og lurer på hva som egentlig har skjedd, og hvordan boligprosjektet hans kunne gå så galt.

– Det kan ha vært en kamp mellom selskaper og personer om det svært verdifulle bygge-markedet i Moskva-området, mener NRKs fotograf.

Kanskje har selskapet som ble slått konkurs ikke betalt store nok bestikkelser til de riktige personene innen politikk og byråkrati.

Det kan ha vært en grunn til å fjerne en konkurrent.

HELT STILLE: Slik ser det ut nå på et annet av byggeprosjektene som er stanset på grunn av konkurs like utenfor Moskva. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

En annen teori går ut på at Jurijs selskap solgte titusenvis av leiligheter før de var bygd og at ledelsen stakk til Kypros med pengene da de forsto at det ville bli problemer med myndigheter og konkurrenter.

Andre mener at hele hensikten med byggeprosjektene er bedrageri i stor stil.

Utbyggerne setter opp en bygning eller to for å vise at de virkelig er i stand til å ferdigstille store hus med mange leiligheter.

Med dette som argument, selger de massevis av leiligheter til godtroende russere.

På et eller annet tidspunkt dukker det opp problemer, og så forsvinner både utbygger og pengene.

Må stramme inn

Fotografen vår er en mann som stort sett er i godt humør.

Av han får jeg høre de nyeste vitsene i russisk kultur, han forteller meg om mange av ryktene som hele tiden svirrer rundt i den russiske hovedstaden, både om politikerne og alt mulig annet.

EN VIKTIG PERSON: Fotograf Jurij er mitt vindu inn i det russiske samfunnet. Foto: Privat

Jurij slanker seg hele tiden, men har god appetitt, og han har nok noen kilo mer enn idealvekten.

Han setter stor pris på god mat og vin, og gir meg råd om hvilke spisesteder som er nye og spennende i Moskva, og hvor man får mest for pengene.

De rådene er gull verdt, for spisestedene han anbefaler hadde jeg aldri funnet selv.

Konkurransen på dette området er knallhard i Moskva, og det er helt forbausende hvor mye nytt og interessant jeg har fått oppleve på kort tid.

Men Jurij forteller at han har blitt nødt til å kutte kraftig ned på turer på byen, fordi en tredel av lønna går med til å betale renter og avdrag på banklånet.

Dessuten må han betale leie for stedet han bor nå, og da blir det ikke penger igjen til mer enn det aller mest nødvendige.

– Fryktelig bittert

Jurij sier at han blir deprimert av å tenke på at han har blitt lurt opp i stry, og at dette kan komme til å begrense livet hans i mange år framover.

– Det er fryktelig bittert å ha havnet i denne situasjonen.

Det er naturligvis en mager trøst, men ifølge russiske medier har mellom 40.000 og 80.000 mennesker blitt bedratt på samme måte.

I tillegg kommer deres familiemedlemmer.

Så det er store dimensjoner over denne byggeskandalen.

DEMONSTRERER: De som er rammet av byggeskandalen i Moskva har holdt flere protestmøter de siste månedene. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Det er opprettet en egen forening for dem som er rammet, de har de siste månedene arrangert protestaksjoner rettet mot utbyggerne og mot myndighetene som de anklager for ikke å ha kontrollert det som skjer på dette markedet.

Jurij mener også at myndighetene ikke bryr seg om enkeltmennesker som blir svindlet i forbindelse med boligkjøp.

– Politikerne har ikke vedtatt noen lover som beskytter russerne mot å bli utnyttet rått av skruppelløse forretningsfolk. Myndighetene tar ikke ansvar for noe, de bare presser mest mulig penger ut av vanlige folk, sier han.

Bygningen forfaller

47-åringen har tatt meg med til området der det storslagne prosjektet skulle bygges ut.

Han viser meg bygningen der leiligheten hans er i 12. etasje.

Bygget ser nesten ferdig ut fra utsiden, det er malt i flere friske farger, og vinduene er på plass.

Det ser nesten ut som om det bare er å flytte inn.

Men rundt hele området går det et høyt gjerde, og på innsiden er det vakter som passer på at ingen uvedkommende kommer inn.

TAR SKADE: – Stansen i byggearbeidene gjør at bygningene forfaller, og spesielt ille blir det når vinteren setter inn, sier NRKs fotograf. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Rundt bygningen er det store mengder vann. Mursteiner og andre byggematerialer ligger forlatt på bakken.

– Det gjør vondt langt inn i sjelen å se at alt nå står og forfaller, sier Jurij.

Han vet at det er vann i kjelleren på bygget, det kommer til å skade fundamentet, særlig når vinteren kommer.

Fuktigheten vil føre til sopp og elendighet, for hver måned som går blir skadene større på bygningen.

Nye løfter

Men oppi alle problemene finnes det et lite håp.

En ny utbygger har overtatt deler av ansvaret etter at det opprinnelige selskapet gikk konkurs.

Det samarbeider nå med de lokale myndighetene, og målet er i første omgang å ferdigstille de bygningene som allerede er satt opp.

Men Jurij mener at de statlige pengene som hittil har blitt stilt til rådighet for den nye utbyggeren, ikke på langt nær er nok til å få gjort jobben som gjenstår.

NYE LØFTER: – Noen byggeprosjekter har blitt stående i opptil 14 år etter en konkurs, sier NRKs fotograf. Han håper at han skal få sin leilighet før det har gått så lang tid. Foto: Privat

Fotografen har fått et løfte om at leiligheten hans vil være innflytningsklar om et knapt år.

Det vil si at han kanskje kan få nøklene til leiligheten da.

For det han har kjøpt er en leilighet med nakne betongvegger, alt annet innendørs må han ordne selv over litt lengre sikt.

Det ble billigst slik.

Føler med min kollega

Han er klar over at løfter på dette området ikke alltid er så mye verdt. I andre prosjekter som har gått konkurs i Moskva, har det ikke skjedd noe på 14 år.

Så usikkerheten er stor.

På grunn av den store boligskandalen i Moskva og en generell nedgang i økonomien, forteller Jurij at leiligheten hans har falt en god del i verdi i løpet av de to årene som har gått siden han betalte for den.

Likevel regner han med å måtte betale en del ekstra til selskapet som etter hvert forhåpentligvis skal sette bygningen i stand.

– Det er ille å føle seg så grundig lurt og ikke kunne gjøre noen ting for å komme seg ut av situasjonen, sier han.

Og jeg kan ikke gjøre annet enn å føle med min gode kollega.

Jeg visste jo fra før at russiske forbrukere ikke er spesielt godt beskyttet av lovgivningen.

Men det er noe helt annet når denne svært brutale formen for kapitalisme og økonomisk bedrag kommer helt innpå meg i mitt nye liv som korrespondent i Moskva.