Russisk spion kritisk syk: Minner om drapet på Litvinenko, mener enke

Det var søndag ettermiddag at en mann og en kvinne ble funnet bevisstløse på en benk ved et kjøpesenter i Salisbury i England.

Mannen er av en rekke medier er identifisert som den russiske eksspionen Sergej Skripal. Tilstanden til både Skripal og kvinnen i 30-årene skal være kritisk.

Ifølge The Guardian skal kvinnen være datteren til Skripal.

Politiet mistenker at de to har blitt eksponert for et giftig stoff, som foreløpig ikke er identifisert. Politiet etterforsker nå hvorvidt de to har blitt utsatt for noe kriminelt.

Når NRK oppsøker adressen til Sergej Skripal i Salisbury, er huset sperret av.

POLITISPERRING: Politiet holder oppsyn utenfor huset til Sergej Skripal i Salisbury. Foto: Øyvind Rønning Nyborg / NRK

Oliver og Sofie Mole er fetter og kusine, og er naboer av Skripal. De er sjokkert av de siste døgns hendelser, og det de har fått vite om naboen.

– Det er skremmende og sjokkerende. Jeg kan ikke tro at en russisk spion har bodd i nabolaget. Jeg så politiet nede i veien her og lurte på hva i all verden det var som skjer her. Det er vilt, med pressefotografer overalt, sier de til NRK.

NABOER: Oliver og Sofie Mole ble svært overrasket da de fikk vite at naboen Sergej Skripal er tidligere spion. Foto: Øyvind Rønning Nyborg / NRK

Et sjokk

– Jeg er sjokkert. Dette oppleves som déjà vu for meg, da jeg leste om saken og så bildene av etterforskere i spesialdrakter som skal beskytte mot farlige stoffer, sier Marina Litvinenko til The Times.

Alexander Litvinenkov døde i 2006 etter å ha drukket radioaktiv tea. Foto: Scanpix

Hun er enke etter den tidligere russiske spionen Aleksandr Litvinenko, som døde etter å ha drukket radioaktiv tea på et hotell i London.

I en rapport fra 2016 skriver en britisk dommer at Russlands president Vladimir Putin trolig hadde forhåndsgodkjent drapet på Litvinenko, som de tror ble gjennomført av to russiske agenter.

Politiet sier at de ikke er sikre på om hendelsen på søndag er et attentat, men at de vil undersøke dette.

SE VIDEO: Britisk politi undersøker disse overvåkningsbildene av en mann og en kvinne som ble sett like ved benken hvor Sergei Skripal og datteren ble funnet.

Forsker Jakub M. Godzimirski Norsk Utenrikspolitisk Institutt sier til NRK at han støtter teorien om at dette kan være et attentat.

– Det er en del ting som kan tyde i den retningen, men vi må vente til britiske myndigheter er ferdig med sine undersøkelser, sier Godzimirski.

Han viser til at det har vært flere tilfeller hvor folk med lignende bakgrunn har vært utsatt for attentater, hvor det som skjedde med Aleksandr Litvinenko er det mest kjente.

Utvekslet som spion

Sergej Skripal er en pensjonert russisk etterretningsoffiser, som ble dømt til 13 års fengsel i Russland i 2006 for å ha spionert på vegne av Storbritannia. Ifølge dommen hadde han lekket identiteten til russiske spioner til den britiske etterretningsorganisasjonen MI6.

Dette bildet viser Sergej Skripal da han ble tatt av russisk etterretning. Hvor og når det er tatt er ikke kjent. Foto: REUTERS TV / Reuters

8. juli 2010 var Skripal en del av den største spionutvekslingen mellom øst og vest siden den kalde krigens dager. Sammen med flere andre spiondømte russere, ble de utvekslet med en gruppe på ti russere som var arrestert i USA.

Sergej Skripal har etter dette levd et tilbaketrukket liv i Storbritannia, der britiske myndigheter har ordnet et hus og en mindre pensjon til sin tidligere agent.

Mulig attentat

Motstandere av Putin støtter teorien om at det som nå har skjedd med Skripal kan være nok et attentat fra russiske myndigheter. Tidligere verdensmester i sjakk og høyt profilert kritikere av Putin, Garry Kasparov, stilte følgende spørsmål på Twitter:

«Etter Storbritannias patetiske respons da Litvinenkov ble myrdet ved hjelp av radioaktive stoffer, hvorfor skulle ikke Putin gjøre det igjen?»

Storbritannia innførte sanksjoner mot Russland etter Litvinenko-drapet, og forholdet mellom de to landene har siden vært svært anspent.

– Forholdet mellom Russland og Storbritannia er fra før av på et svært lavt nivå. Hvis man fra Storbritannias side nå greier å bevise at det var russisk etterretningsagenter som sto bak det som nå har skjedd, vil ikke det gjøre forholdet bedre, sier forsker Jakub M. Godzimirski til NRK.

Nå gjør russiske myndigheter det de kan for å roe ned det anspente forholdet.

– Russland er villig til å bistå i etterforskningen av det som har skjedd med Sergej Skripal, sier Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov til russiske medier tirsdag formiddag.

Ifølge Peskov har det så langt ikke kommet noen forespørsel fra britiske myndigheter om dette.