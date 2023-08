Russisk romsonde krasjet på månen

Russlands første måneoppdrag på nesten 50 år gikk ikke som de hadde håpet på.

På lørdag kom meldinger om at romsonden deres møtte på noe trøbbel i landingsforsøket. Russerne mistet kontakten med Luna-25, skriver teknologinettstedet Ars Technia.

Sånn så Luna-25 ut før den var ferdig og klar for oppskyting forrige måned. Foto: AFP

Deretter ble det bekreftet at Luna-25 har styrtet inn i månen etter å ha snurret rundt i ukontrollert bane.

– Apparatet gikk inn i en uforutsigbar bane før det sluttet å eksistere som følge av en kollisjon med månens overflate, sier Den føderale russiske romorganisasjonen, eller Roskosmos, ifølge Reuters.

Jakten på vann

Dermed ble ikke russerne de første til å lande på månens sydpol, i et kappløpet som de håpet å vinne mot India, som etter planen skal lande på månen 23. august.

Planen var at Luna-25 skulle lete etter frossent vann ved sydpolen, der forskere har sett spor av is i kratre. Mange forskere tror at kratrene kan inneholde vann.

Dersom India lykkes der Russland mislykkes – vil det være et slag for president Putin. Han har tidligere utnyttet russiske prestasjoner i rommet til sin favør, skriver The New York Times.

Nå analysererer Roskosmos situasjonen for å finne ut hva som gikk galt.

– Under operasjonen oppsto en nødssituasjon om bord på den automatiske stasjonen, som ikke tillot manøveren å utføres med de angitte parameterne, skrev de.

Nasa og Den europeiske romfartsorganisasjon (ESA) samarbeider i dag med Russland om Den internasjonale romstansjonen. Men som følge av Russlands invasjon av Ukraina, har alle andre felles romprosjekter blitt avsluttet.