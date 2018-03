Russisk rakettøvelse i Østersjøen: – En politisk markering

Russiske myndigheter har varslet den svenske Transportstyrelsen om at de skal øve på rakettskyting på stor høyde over et område midt mellom Sør-Sverige og Polen.

– Det er svært uvanlig. Jeg har aldri opplevd noe lignende før, sier sjef for luftrom- og flyplassavdelingen ved Transportstyrelsen, Jörgen Andersson, til SVT.

Ifølge Aftonbladet skal øvelsen finne sted fra onsdag 4. april klokken 06.00 til fredag 6. april klokken 18.00.

Området der øvelsen skal finne sted er i internasjonalt luftrom, men kontrolleres til vanlig av svenske flygeledere, kjent som «Sweden FIR».

Øvelsen gjør at sivile fly må ledes unna det vanligvis travle området i de tre dagene øvelsen varer. Den vil ifølge Transportstyrelsen også føre til forsinkelser.

– At man velger å gjøre noe slikt i nærheten av et annet land er en politisk markering, sier rakettekspert Martin Hagström, som er forskningsleder på det svenske forsvarets forskningsinstitutt, FOI.

Vet ikke hva øvelsen gjelder

Russerne har ikke informert om hva som skal skje under øvelsen, bare at advarselen gjelder opp til 18.000 meters høyde. Det er 4000 meter høyere enn passasjerfly flyr.

Flere eksperter sier til Aftonbladet at russerne aldri har øvd så langt vest I Østersjøen før.

– Jeg har aldri før sett noen annen nasjon gjennomføre skyting i svensk FIR bortsett fra under felles øvinger med Sverige, skriver den svenske oberstløytnanten Carl Bergqvist på Twitter.

Øvde med Kina i Østersjøen

Øvelsen kommer under ett år etter at Russland i fjor gjennomførte en felles militærøvelse i Østersjøen.

De siste årene har Russland økt den militære aktiviteten i Baltikum. Det har bekymret de tidligere Sovjet-landene Estland, Latvia og Litauen.

Det har også skapt debatt i Sverige og Finland om de skal bli medlem av Nato.

Flere alvorlige hendelser

De siste årene har det også vært flere alvorlige hendelser i Østersjøen der russiske militærfly har kommet farlig nær vestlige sivile og militærfly.

I mars 2014 var et russisk overvåkningsfly bare 90 meter fra et SAS-fly sør for Malmö.

Det var 132 passasjerer om bord på SAS-flyet av typen Boeing 737 og det russiske flyet hadde slått av transponderen som skal advare andre fly om at det er i nærheten.