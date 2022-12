Russisk pølsemilliarder død – skal ha falt ned tre hotelletasjer

Søndag ble den russiske milliardæren Pavel Antov funnet død i India. Det skriver flere indiske medier.

Han døde i byen Rayagada, øst i landet, hvor han nettopp hadde feiret sin 65-årsdag sammen med en mindre gruppe russere.

Ifølge indisk politi falt han ned tre hotelletasjer. Det melder blant annet CNN.

Obduksjonsrapporten er ikke offentliggjort, men politiet mener at Antov tok sitt eget liv.

En av Antovs reisekamerater, Vladimir Budanov, døde av et hjerteinfarkt to dager tidligere, ifølge CNN, som siterer en representant for det indiske politiet, Vivekanand Sharma.

– Vi er klar over at to russiske borgere har dødd. Vi er i kontakt med personenes slektninger og politidepartementet i byen dette skjedde, sier den russiske generalkonsulen Alexey Idamkin til nyhetsbyrået Ria Novosti.

Pavel Antov var medlem av regionsparlamentet i Vladimir, sentralt i Russland. Foto: PAVEL ANTOV/VK

Kritiserte krigen

Ifølge den uavhengige russiske nettsiden Meduza publiserte Antov i juni et innlegg på meldingstjenesten WhatsApp der han skrev at Russlands krigføring i Ukraina var terror.

Utgangspunktet var et rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden Kyiv.

– En jente har blitt hentet ut av rasmassene. Jentas far ser ut til å ha dødd. De prøver å få moren ut med en kran fordi hun er fanget under en plate. For å være ærlig er det ekstremt vanskelig å kalle dette noe annet enn terror, skrev Antov på WhatsApp.

I ettertid har han hevdet at innlegget skyldtes en teknisk feil og var en uheldig misforståelse.

Ifølge det statlige russiske nyhetsbyrået TASS feiret Pavel Antov bursdagen sin 22. desember. Bildet er fra en annen anledning. Foto: Pavel Antov/VK

Antov var medlem av regionsparlamentet i Vladimir, sentralt i Russland, og representerte president Vladimir Putins parti Det forente Russland.

Han var kjent som en av de største produsentene av pølser i Russland.

I 2018 var han en av de rikeste politikerne i landet, med en inntekt på rundt 9,97 milliarder rubler, omtrent 1,4 milliarder kroner, ifølge Forbes.

Uklart hendelsesforløp

Det siste året har en rekke russiske oligarker dødd under uklare omstendigheter.

Styreformannen i Russlands største private oljeselskap Lukoil, Ravil Maganov, ble funnet død i september – seks måneder etter at han kritiserte Putins krig i Ukraina.

Maganov skal ha falt fra sjette etasje mens han var innlagt på et sykehus i den russiske hovedstaden Moskva.

Ifølge statlige russiske medier mistenkte etterforskerne at det kunne være selvmord. Oljeselskapet skrev derimot i en pressemelding at han gikk bort «etter et lengre sykdomsforløp».

Flere døde forretningsfolk