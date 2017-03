Russisk politiker drept i Ukraina

Ifølge ukrainsk politi ble Voronenkov skutt og drept av ukjente menn ved inngangen til et luksushotell i Kiev torsdag, ifølge nyhetsbyrået AP.

Ukrainas president Petro Perosjenko beskylder Russland for å stå bak og kaller drapet «statsterror».

Russiske myndigheter avfeier påstanden som de mener er «absurd».

– Vi mener at alle falskhetene som allerede høres om den mye overdrevne russiske involveringen er absurd, sier Kreml-talsmann Dimitri Peskov, ifølge Reuters.

45-åringen, som tidligere var en del av kommunistfraksjonen i den russiske nasjonalforsamlingen, flyttet til Ukraina våren 2016 og fikk innvilget ukrainsk statsborgerskap.

Voronenkovs kone Maria Maksakova, som også var folkevalgt, flyttet også til Ukraina. Ekteparet har siden markert seg som skarpe kritikere av Kreml. Voronenkov vitnet også i forræderisaken mot Ukrainas russiskvennlige president Viktor Janukovitsj, som ble styrtet i 2014.

Senest i et intervju med Radio Free Europe i februar, ga Voronenkov uttrykk for at han fryktet for å bli innhentet og drept av russisk sikkerhetstjeneste.