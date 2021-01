Russisk politi slår ned demonstrasjoner

I forkant er deler av Moskva stengt ned. Myndighetene sier den planlagte demonstrasjonen i den russiske hovedstaden er ulovlig.

Sju metrostasjoner er stengt, det samme er en rekke gater og plasser. Navalnyjs tilhengere ønsket lørdag at demonstrantene skulle samles utenfor det hemmelige politiet FSBs hovedkvarter i sentrum. Det får de sannsynligvis ikke til.

KAN BLI FENGSLET I FLERE ÅR: I en rett i Moskva ble det denne uka bestemt at Navalnyj fortsatt skal sitte i varetektsfengsel. Opposisjonspolitikeren deltok på videolink. Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Fra tidlig søndag begynte demonstrasjonene. Først ut var i byen Vladivostok helt øst i det store landet. Det russiske nettstedet Ovd melder fortløpende om nye demonstrasjoner og hvor mange som er arrestert av politiet. Tidlig søndag morgen hadde de listet opp tretten aktive demonstrasjoner.

Frykter gjentagelse

Myndighetene har satt i verk de omfattende tiltakene for å hindre at protestene skal bli like omfattende som sist helg. Da deltok titusenvis av mennesker i demonstrasjoner i mer enn 100 byer over store deler av Russland. 4000 personer ble arrestert av politiet.

NYE PROTESTER: Den russiske bloggeren Dmitrij Gadsjibekov sier at demonstrasjonene er et uttrykk for både politisk og sosial misnøye. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Folk går ikke ut på gatene bare fordi de ønsker at Navalnyj skal slippe ut av varetektsfengsel. De demonstrerer like mye for sin egen del, sier den russiske bloggeren Dmitrij Gadsjibekov (35) til NRK.

Kan sitte lenge

Aleksej Navalnyj ble arrestert på flyplassen i Moskva da han kom tilbake til Russland fra Tyskland. Der hadde han blitt sendt for å helsehjelp. I fjor mistet nesten Navalny livet i det som blir beskrevet som et attentat.

Tyske myndigheter fant spor av nervegiften Novitsjok i kroppen til opposisjonspolitikeren.

Gruppen Bellingcat mener russiske agenter plasserte nervegiften i klærne til opposisjonspolitikeren.

Førstkommende tirsdag skal Navalnyj framstilles for retten i Moskva. Da skal det avgjøres om en tidligere betinget dom skal omgjøres til ubetinget.

Opposisjonspolitikeren kan komme til å bli fengslet i flere år.