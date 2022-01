I går overleverte USA og Nato skriftlige svar på Russlands krav om sikkerhetsgarantier.

Russerne vil at Ukraina aldri skal kunne bli medlem av Nato. De krever også at Nato skal trekke tilbake militære styrker fra en rekke land som ligger nær de russiske grensene i Øst-Europa.

Amerikanerne har bedt om at dokumentene ikke blir offentliggjort. Men utenriksminister Antony Blinken sa i går kveld at hovedprinsippene ikke er endret.

Hevder Russland ikke blir forstått

Dette bekrefter russiske myndigheter i dag.

– Det kan ikke sies at våre syn ble tatt i betraktning, eller at det ble vist en vilje til å ta våre bekymringer i betraktning, sier president Vladimir Putins talsmann, Dmitrij Peskov, i dag ifølge nyhetsbyrået Reuters.

OPP TIL PUTIN: Saken om russiske krav om vestlige sikkerhetsgarantier ligger på president Vladimir Putins bord. Han bestemmer hva som skal gjøres videre fra russisk side nå som svaret fra USA og Nato har kommet. Foto: ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Men russiske myndigheter sier at de ikke vil komme med forhastede kommentarer. De vil bruke tid på å analysere det vestlige svaret.

Peskov understreker at uttalelser fra USA og Nato om at Russlands hovedkrav er uakseptable, ikke gir mye grunn til optimisme.

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov bekrefter at Russlands viktigste krav har blitt avvist, nemlig at Ukraina ikke kan bli medlem av Nato.

Men ifølge Reuters er det noen positive trekk i det vestlige svaret.

DIPLOMATIET FORTSETTER: Den amerikanske ambassadøren i Moskva, John Sullivan, kom i går kveld til Utenriksdepartementet for å overlevere det skriftlige svaret på russernes krav om sikkerhetsgarantier. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

– Det er et svar som gir håp om at vi kan ha en seriøs samtale om andre krav, sier Lavrov.

Det betyr trolig at russerne er interessert i å forhandle videre om åpenhet rundt militære baser, våpen og militærøvelser i Øst-Europa.

Ifølge Lavrov ligger denne saken nå på president Putins bord. Det er han som skal avgjøre hva Russland videre skal gjøre i konflikten rundt Ukraina.

Vestlige ledere frykter at russerne vil sette i gang et militært angrep mot Ukraina, noe russiske myndigheter avviser at de planlegger.

Militært press

Nato sier at Russland fortsetter den militære oppbyggingen langs grensene mot Ukraina.

100 000 soldater, kjøretøy og militært utstyr skal være samlet i grenseområdet mot nabolandet.

PÅ PLASS: Russiske stridsvogner øver i den sørlige delen av Russland. Foto: SERGEY PIVOVAROV / Reuters

I tillegg kommer tusenvis av soldater i tillegg til stridsvogner, fly og helikoptre som deltar i en øvelse i Hviterussland, nord for Ukraina.

Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS skriver i dag at en kjernefysisk rakettkrise mellom Russland og USA er uunngåelig uten tiltak som sikrer tilbakeholdenhet og forutsigbarhet.

En talsperson i Det russiske utenriksdepartementet hevder at amerikanerne forbereder seg på å utplassere kort- og mellomdistanseraketter i Europa og Asia.

Påstanden er muligens et signal om at russerne er villige til å forhandle om nye nedrustningsavtaler.

FORSYNINGER: Amerikanske våpen og ammunisjon lastes ombord på et fly for å fraktes til Ukraina. Foto: Roland Balik / AP

Fra vestlig side fortsetter flere land å forsyne Ukraina med våpen og annet militært utstyr. 8500 amerikanske soldater i Europa er satt i beredskap og kan sendes til Øst-Europa på kort varsel.

Mer diplomati

Representanter for Russland og Ukraina møttes i går til samtaler i Paris.

De satt sammen i åtte timer, og ble enige om å møtes igjen om to uker.

Ukrainas utenriksminister besøker Danmark i dag, og sier følgende:

– Det er gode nyheter at de ble enige om å møtes i Berlin om to uker. Det betyr sannsynligvis at Russland vil fortsette på det diplomatiske sporet i to uker til, sa utenriksminister Dmytro Kuleba.

