Flere videoer på sosiale medier fra i natt, som skal være fra Brjansk, viser eksplosjoner og voldsomme flammer. Brjansk ligger om lag 150 kilometer fra grensa til Ukraina.

Russiske myndigheter bekrefter at et oljelager i byen står i brann, men sier ingen er skadet i hendelsen.

– Det er meldt om brann i oljelageret Transneft Brjansk-Druzhba i Brjansk. Ifølge foreløpig informasjon er det ingen skadde, melder det russiske departementet for nødssituasjoner ifølge AFP.

Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Russiske myndigheter har ikke sagt hva som forårsaket eksplosjonene. Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen sier det på videoer fra stedet kan se ut som et angrep fra ukrainske styrker.

– Ukraina har missiler som kan rekke dette målet, så det er fullt mulig. Men det er litt tidlig å bekrefte eller avkrefte, sier Karlsen til NRK.

Brann i militært anlegg

Det er ikke bare et oljelager som står i brann. Videoer fra Brjansk viser to tjukke røykskyer som stiger mot himmelen.

Den andre røykskyen skal komme fra et militært anlegg som blant annet er base for russisk artilleri. Ifølge russisk statlig TV er det et drivstofflager på basen som brenner.

Brjansk regnes som et viktig knutepunkt i de russiske forsyningslinjene til krigen i Ukraina.

– Det er et legitimt mål hvis det er et oljelager, og det kan ha betydning for den russiske mobiliseringen og offensiven som skjer i øst-Ukraina, sier Karlsen.

Han mener det også er interessant, dersom det viser seg å være et ukrainsk angrep, at det skjer inne på russisk territorium.

– Da blir det vanskeligere og vanskeligere for russerne å påstå at dette er en slags spesialoperasjon og ikke en krig, sier han.

Viktig oljeledning til Europa

Kart over viktige oljeledninger mellom Russland og Europa. Hovedledningen «Druzhba» til Europa går like ved Brjansk. Grafikk: UNITED STATES DEPARTMENT OF ENERGY / WIKIMEDIA COMMONS

Oljelageret i Brjansk er koblet på oljeledningen «Druzhba», en av verdens lengste i sitt slag.

Druzhba betyr «vennskap» på russisk.

Dette er hovedledningen for russisk olje til Europa. Den går gjennom Hviterussland og Polen og ender opp i Tyskland. En forgreining (Druzhba II) går gjennom Ukraina til Ungarn.

Det er uklart om brannene i Brjansk vil påvirke flyten av russisk olje til Europa.