Russisk nyhetsbyrå: «Nesten krigserklæring mot Kreml»

Foruten å avvise de britiske anklagene om at Russland har noe med forgiftningen å gjøre, krever den russiske utenriksministeren at den britiske regjeringen må gi landet tilgang til prøver av nervegiften eks-spionen Sergej Skripal og datteren ble utsatt for. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Moskva har også innkalt den britiske ambassadøren, i likhet med hva Storbritannia har gjort med den russiske ambassadøren.

Den britiske statsministeren Theresa May fastholder at Russland må holdes ansvarlig, uansett om den russiske staten ikke skulle stå bak. Foto: Ho / AFP

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov sier Russland ikke har noe med giftsaken å gjøre. Foto: Sergei Karpukhin / Reuters

Storbritannias statsminister Theresa May har gitt Russland 36 timer på å komme opp med det hun kalte et troverdig svar på forgiftningsforsøket på den tidligere russisk/britiske dobbeltagenten.

Russlands president Vladimir Putin svarte at Storbritannia bør få litt tid på seg til å finne ut hva som faktisk har skjedd, så får den offisielle russiske reaksjonen komme senere.

Peker på britisk etterretning

Russiske medier har i dag bred dekning av spionsaken. Anklagene fra britisk side om at Russland kan stå bak drapsforsøkene, blir kalt antirussisk hysteri.

– I Storbritannia er det en fryktelig psykose, skriver avisa MK i dag.

I artikkelen heter det at den britiske statsministeren kommer med kritikken mot Russland fordi hun ønsker å styrke sin svake posisjon som landets leder.

Det stilles også spørsmål om hvem som tjener på denne skandalen, og svaret er at britiske hemmelige tjenester trolig ønsker å bruke saken til å skade Russland.

Gjennomgangstonen i mediedekningen i Russland er at det er svært sterke antirussiske strømninger i vestlige land, og at de setter inn harde angrep selv om det ikke finnes noen klare bevis for at russiske interesser står bak giftangrepet.

Nervegiften Novichok Ekspandér faktaboks Novichok regnes som tredje største gruppen av nervegifter etter gruppene som Sarin og VX tilhører. Stoffene ble utviklet på 1979- og 1980-tallet i Sovjetunionen. Britiske myndigheter mener at Russland fortsatt er i stand til å lage stoffer i gruppen De regnes som de mest dødelige nervegiftene som finnes. Noen varianter i gruppen skal være fem til åtte ganger dødeligere enn VX. Det skal være minst tre varianter av giften. Novichok ble utviklet for å ikke kunne bli oppdaget med sensorene Nato-landene hadde på den tiden. En annen motivasjon skal ha vært å unngå avtalen som forbyr kjemiske stridsmidler. Stoffene var ikke beskrevet i avtalen, og var derfor teknisk sett ikke forbudt. De skulle også kunne trenge gjennom beskyttelsesutstyret til Nato-landene. Nervegifter i Novichok-gruppen skal også være relativt trygge for brukerne. Noen varianter av giften kan settes sammen ved brukerstedet fra forskjellige ufarlige komponenter. Dette er såkalt binære gifter. Giften skal også kunne bli spredd som et fint pulver. Gifter fra Novichok-gruppen skal virke på samme måte som andre nervegifter. De angriper et enzym som sørger for at en viktig nevrotransmitter ikke blir brutt ned. Nervotramsmitteren, eller nervesignalstoffet, får blant mye annet, muskler til å trekke seg sammen hele tiden. De påvirker også en rekke andre systemer i kroppen. Det har blitt reist spørsmål om giften faktisk har en annen virkningsmekanisme, og at de med det gjør de vanlige medisinske mottiltakene ineffektive eller helt effektløse.

– Er en krigserklæring

– Angrepene fra britisk side høres nesten ut som en krigserklæring mot Kreml, heter det i en artikkel fra det statlige nyhetsbyrået Tass.

Det minnes om at britiske myndigheter har gitt Russland en frist ut dagen i dag til å komme med et svar.

Men ifølge Tass er det ikke sikkert at den britiske statsministeren kommer til å lytte til et eventuelt svar, og om Storbritannia i det hele tatt er interessert i å ha et godt forhold til Russland.

Nye straffetiltak?

I russiske medier spekuleres det også hvilke nye straffetiltak som Storbritannia kan sette i verk mot Russland i forbindelse med giftskandalen.

Det kan trolig bli aktuelt å erklære russiske diplomater i landet persona non grata, eller uønsket, slik at de må forlate landet.

Et annet tiltak kan være å fryse verdiene som russiske oligarker eller superrike har i Storbritannia.

Andre muligheter kan være å sette Russland på en liste over stater som støtter terror, og å utestenge Russland fra det internasjonale betalingssystemet Swift.

Russiske myndigheter sier også at Storbritannia kan komme til å bruke denne saken som en grunn til ikke å delta i fotball-VM i Russland til sommeren.