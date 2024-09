Russland startet tirsdag en større motoffensiv mot de ukrainske styrkene som siden midten av august har kontrollert et større område i Kursk fylke sørvest i landet.

Ifølge ubekreftede meldinger, blant annet fra den ukrainske militærbloggesiden DeepState+, så har de russiske styrkene enkelte steder rykket fram nærmere 10 kilometer.

KAMPER I GRENSEOMRÅDET. Ukraina har siden begynnelsen av august ført krigen inn på russisk området i Kursk fylke.

Bilder som er offentliggjort av Den 51. fallskjermbrigaden i det russiske forsvaret skal også vise at de har tatt flere ukrainske soldater til fange.

TATT TIL FANGE? Dette bilde, tatt fra en video offentliggjort av Den 51. fallskjermbrigaden i det russiske forsvaret, skal vise tilfangetatt ukrainske soldater i Kursk. Foto: Telegram/Den 51. fallskjermbrigade i det russiske forsvaret

Angrepet har skjedd i retning landsbyen Snagosti, som de russiske styrkene skal ha tatt tilbake.

Det russiske forsvarsdepartementet skriver torsdag at de har tatt tilbake kontrollen over ti landsbyer i Kursk.

Russiske styrker har innledet en motoffensiv mot ukrainske styrker i grenregionen Kursk, sier ukrainernes president Volodymyr Zelenskyj. På bildet er russiske stridsvogner på vei til Sudzjanskij-distriktet i Kursk i august. Foto: Det russiske forsvarsdepartementet / AP

Ukraina dårlig forberedt?

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj bekrefter torsdag ettermiddag på en pressekonferanse at Russland har satt igang en motoffensiv i Kursk.

– Dette var ventet at Rusland ville slå tilbake på denne måten sier Zelenskyj, uten at han gikk i detaljer om hva som skjer på fronten inne i Russland.

Den ukrainske militærbloggeren Stanislav Osman, som kaller seg Skarpskytteren snakker, sier at enkelte kommandanter har forholdt seg for likegyldig til meldinger om et russisk motangrep.

MOTOFFENSIV. Russland skal ha satt i gang motoffensiven mot de ukrainske styrkene i Kursk fra vest. Foto: Institute for the Study of war

Men han skriver også at det nå ser ut til at situasjonen raskt er blitt stabilisert.

Meldingene fra fronten er uklare, og onsdag kveld er det en del som tyder på at de ukrainske styrkene flere steder nå har slått tilbake de russiske angrepene.

Dette bekrefter også den pro-russiske ukrainske politikeren Oleg Tsarjov, som er kjent for å ha gode kilder i det russiske militære.

INTERNE FLYKTNINGER. Mange titusener har flyktet fra kampene i Kursk lenger inn i Russland. Foto: AFP

Nye angrep inn i Russland?

Samtidig kommer det meldinger fra russiske militærbloggere om at ukrainske styrker nå har gått over grensen lenger vest, mot den russiske landsbyen Glusjkovo.

Dette kan gjøre det mulig for de ukrainske styrkene å falle russerne i ryggene.

DONETSK-KURSK. En veggmaler i Donetsk by har laget dette maleriet for å vise solidaritet med befolkningen i Kursk fylke. Foto: Reuters

Mye tyder derfor på at kampene inne i Russland kommer til å fortsette lenge.

Det kan også se ut til at Russland har vært nødt til å flytte styrker fra andre frontavsnitt til Kursk fylke, noe som har vært målet for den russiske offensiven.

På pressekonferansen i Kyiv torsdag gikk også president Zelenskyj hardt ut mot vestlige lands motvilje til å bruke langtrekkende raketter mot mål inne i Russland.

– Dette har allerede gitt Russland muligheter til å flytte våpen og våpensystemer lengre unna, slik at det ikke blir mulig å ødelegge dem sa Zelenskyj.

Han sa også at tre personer ble drept da en bilkolonne fra Røde Kors ble truffet i Donetsk.

BRENNER. Dette bildet, som er offentliggjort av den ukrainske presidentadministrasjonen, skal vise en Røde Kors-transport som er truffet øst i Ukraina. Foto: Den ukrainske presidentadministrasjonen / NRK

Zelensky sa også at et lasteskip på vei til Egypt ble truffet av en russisk rakett i Svartehavet.

SKIP TRUFFET. Dette bildet sendt ut av den ukrainske presidentadministrasjonen skal vise skadene etter det russiske angrepet i Svartehavet. Foto: Den ukrainske presidentadministrasjonen / NRK

Det russiske angrepet skal i følge den ukrainske presidenten ha skjedd i rumensk farvann.

I følge en talsmann for den ukrainske marinen skal Russland har brukt et TU-22 bombefly i angrepet på lasteskipet.