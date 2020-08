Russisk minister: Starter massevaksinasjon av leger og lærere i oktober

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Ministeren oppgir at leger og lærere kommer til å være først ute med å bli vaksinert. Det melder russiske nyhetsbyråer, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Vi planlegger for å kunne gjennomføre vaksinering i større skala i oktober, sier Murasjko, ifølge nyhetsbyrået Ria.

Lørdagens kunngjøring kommer tre dager etter at russiske myndigheter varslet at de kommer til å innlede produksjonen av to «lovende» vaksiner i september og oktober. Den ene av vaksinene utvikles av Gamaleya-instituttet i Moskva.

Kirill Dmitriev, sjef for Russlands statlige investeringsfond kalte vaksinegjennombruddet «et Sputnik-øyeblikk».

Dette bildet, tatt i juni, viser en forsker som jobber med å utvikle en vaksine mot Covid-19 i St. Petersburg. Foto: Anton Vaganov / Reuters

– Lokal godkjenning i august

Helseminister Murasjko sier lørdag at Gamaleya-instituttet allerede har gjennomført de kliniske testene av vaksinen, og at man nå jobber med papirarbeidet for å få den godkjent lokalt.

Reuters skriver at kilder opplyser at godkjenningen kan komme allerede i august.

Ifølge CNN skal vaksinen gjennom en tredje fase med kliniske tester, samtidig som den skal brukes på helsepersonell. For at en vaksine skal være godkjent, må den gjennom fire faser med testing.

Har ikke offentliggjort data

Den voldsomme fremgangen i vaksineutviklingen har fått flere vestlige medier og politikere til å stille spørsmål ved om Russland nå setter prestisje foran sikkerhet.

Ifølge CNN er det foreløpig ikke sluppet noen data som kan verifisere at vaksinen som nå utvikles i rekordfart er trygg og effektiv.

Beskyldningene om at vaksinen kan være utrygg har blitt avvist av Kirill Dmitriev i det statlige russiske investeringsfondet, og sier fokuset først og fremst har vært på å beskytte det russiske folk.

Russland er for øyeblikket på fjerdeplass over antall koronasmittede i verden, med over 822.000 smittede. Det er registrert over 13.0000 dødsfall, ifølge tall fra John Hopkins University.

USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci. Foto: AL DRAGO / AFP

Fauci: Håper de faktisk tester den

USAs smittevernrådgiver Anthony Fauci sier han er skeptisk til både russiske og kinesiske vaksineprosjekter.

– Jeg håper at kineserne og russerne faktisk tester vaksinene før de deler dem ut til alle og enhver, sa han i en kongresshøring fredag, ifølge AFP.

Uttalelsen kom etter at han fikk spørsmål om det er aktuelt for USA å bruke russiske og kinesiske vaksiner hvis de kommer først.

Vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, Gunnveig Grødeland, sa torsdag til NRK at hun er glad for at Russland velger å teste vaksinen på helsearbeidere.

– Når du beskytter helsearbeidere vil det redusere belastningen på helsevesenet, såfremt vaksinen fungerer. Da får du effekten før den er formelt godkjent.

Vaksinekappløp

Rundt omkring i verden jobbes det nå med over 100 prosjekter der forskere forsøker å utvikle en vaksine som er effektiv mot koronaviruset uten for store bivirkninger.

Ifølge Verdens helseorganisasjon har minst fire av prosjektene nådd fase tre – hvorav tre i Kina og én i Storbritannia.

Det vil si at den testes ut på en større gruppe mennesker i utsatte områder.