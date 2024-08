Russisk luftangrep mot Ukraina for andre natt på rad

Angrepet var blant annet rettet mot Kyiv. Vitner har fortalt om minst tre eksplosjoner i den ukrainske hovedstaden, skriver Reuters.

Gjennom natten har Ukrainas luftforsvar flere ganger varslet om angrep med missiler og iranske Shahed-droner flere steder i Ukraina. I 6-tiden kommer det stadig nye advarsler på Telegram.

Minst én person ble drept i et angrep rettet mot byen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Der begynte flyalarmene å ule i 20-tiden mandag kveld. Flere sivile kan fortsatt være fanget i ruinene, ifølge myndighetene.

Det statskontrollerte russiske nyhetsbyrået Ria bekrefter angrepet mot Kryvyj Rih. Nyhetsbyrået skriver på Telegram at målet var utenlandske militære instruktører og at engelsktalende personer ble evakuert etter angrepet.

Ukraina har flere ganger bedt allierte om å sende militærinstruktører til Ukraina for å gi opplæring til ukrainske soldater. EU konkluderte nylig med at det ikke er å anbefale, meldte Reuters.

Angrep andre natt på rad

Nattens angrep skjer etter at Ukraina natt til mandag og mandag formiddag ble rammet av et av de største rakett- og missilangrepet så langt i krigen.

Russland sendte flere enn hundre missiler og rundt hundre Shahed-droner mot Ukraina, sa president Volodymyr Zelenskyj.

Angrepene var rettet mot over halvparten av Ukrainas regioner. Syv personer er bekreftet drept, skriver BBC.

Angrepet er bekreftet av russiske myndigheter og var i stor grad rettet mot energiinfrastruktur.

Det var på forhånd ventet at Russland ville gjennomføre et større angrep mot Ukraina i forbindelse med landets uavhengighetsdag lørdag. Angrepet skjer også tre uker etter at Ukraina invaderte flere russiske grenseregioner.

