Butina, som nå er 30 år, kom til USA på et studentvisum. Hun ble pågrepet av FBI i juli i fjor. I avhør i desember innrømmet hun å ha opptrådt som lobbyist på vegne av Russland, uten å ha registrert seg som dette hos amerikanske myndigheter.

– Dette var ingen misforståelse fra en overivrig utenlandsstudent, sa dommer Tanya Chutkan da hun leste opp kjennelsen i den føderale domstolen i Washington D.C.

Tegning fra i rettssalen i Washington D.C. der Maria Butina står sammen med sin advokat, Robert Driscoll, foran dommer Tanya Chutkan. Foto: Dana Verkouteren / AP

Butina er den første russiske statsborgeren som er dømt i forbindelse med forsøk på å påvirke USAs presidentvalg i 2016. Selv snakket russeren i fem minutter under rettssakens siste dag. CNN skriver at stemmen brøt sammen da Butina uttrykte anger og ba om tilgivelse:

– Jeg beklager dypt denne forbrytelsen. Det er ironisk at jeg med min handlemåte har lagt hindringer i veien for mine forsøk på å skape en bedre relasjon mellom våre to land, sa hun.

Her er Maria Butina avbildet i Moskva i 2012 der hun var med i en gruppe for våpen-entusiaster. Foto: Pavel Ptitsin / AP

Butina har forklart at hun i hemmelighet samlet etterretning om National Rifle Association of America (NRA) og andre grupper på ordre fra den tidligere russisk parlamentarikeren, Aleksandr Torsjin. Han er et sentralt medlem av president Vladimir Putins parti Forent Russland.

Bilde av Maria Butina fra et fengsel i Virginia, USA Foto: HO / AFP

Ikke en helt vanlig spion

Påtalemakten har erkjent at Butina ikke er en spion i vanlig forstand, men har argumentert for at hennes handlinger kan ha satt USAs nasjonale sikkerhet i fare.

Aktor knyttet hennes virksomhet til Russlands forsøk på å påvirke utfallet av presidentvalget i Donald Trumps favør. Trump var en av politikerne hun hadde kontakt med.

Men det ble ikke ført bevist for at hun hadde hatt noen direkte tilknytning til russiske myndigheter eller etterretning.

Maria Butina og den russiske parlamentarikeren Alexander Tortsjin avbildet i 2012. Foto: Pavel Ptitsin / AP

I en e-post til en venn i oktober 2016 skrev hun rett nok noe som kunne tyde på en slik kontakt:

– Jeg har vært involvert i arbeidet med å sikre en svært privat kommunikasjonskanal mellom Kreml og sentrale (republikanske) ledere, via NRA, het det i e-posten.

Medstudenter reagerte også på at hun i beruset tilstand skrøt av kontakten sin med russiske myndigheter, og de varslet derfor USAs myndigheter om dette.

Mueller-rapporten

30-åringen fastholder at hun på egenhånd søkte kontakt med ledende republikanere. Det skjedde blant annet med bistand fra samboeren Paul Erickson, som var aktiv både i Det republikanske partiet og NRA.

Butina er ikke nevnt i spesialetterforsker Robert Muellers over 400 sider lange granskingsrapport om mulig russisk innblanding i presidentvalget. Det er heller ikke noen av hennes amerikanske kontakter.

Russiske myndigheter hevder at Maria Butina er utsatt for en heksejakt og russisk UD har ført en kampanje for henne i sosiale medier under slagordet «Løslat Maria Butina».