På torsdag denne uka ble det for første gang registrert mer enn 40 000 koronasmittede i Russland i løpet av ett døgn, melder russiske medier.

For første gang under pandemien passerte antallet døde 1100 per døgn. Dette er det høyeste tallet i Europa.

Bakgrunnen for den alvorlige utviklingen er at bare om lag 35 prosent av den russiske befolkningen hittil har tatt vaksinen.

Og i meningsmålinger sier mellom 50 og 60 prosent at de ikke vil ta den.

Ny taktikk

Den siste tiden har det skjedd noe i måten russiske medier omtaler pandemien på.

FLERE FORSTÅR ALVORET: På et handlesenter i Moskva kommer nå flere enn før for å ta koronavaksinen. Men skepsisen til vaksinen er likevel større enn i mange andre land. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Tidligere skapte myndighetene et inntrykk av at det meste var under kontroll.

Nå understreker statlige medier og videokampanjer at situasjonen er svært alvorlig.

Det blir sagt rett ut at det er uansvarlig å ikke ta vaksinen. Det påpekes også at stikket i armen er den beste måten å redde liv på.

I russiske medier pågår det en diskusjon om det er riktig å forsøke å skremme folk til å vaksinere seg, eller om det er bedre å understreke fordelene ved vaksinen.

Fulle sykehus

Statlige russiske melder nå stadig oftere om at sykehusene fylles opp av koronapasienter.

Det gjelder både i de store byene og ute i regionene.

FULLE SYKEHUS: På intensivavdelingene er det mange steder ikke ledige plasser på russiske sykehus. De aller fleste pasientene har ikke tatt vaksinen. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP

De aller fleste som legges inn, er uvaksinerte.

– Nei, jeg er ikke vaksinert, og jeg er sint på meg selv, sier Maria Kazantseva til russisk TV.

Hun ligger på magen i en seng på et sykehus sør i Russland og får tilførsel av oksygen. Hun forteller at hun har vært koblet til apparatet i en uke, men at hun ikke har blitt bedre.

Legene understreker at situasjonen hele tiden blir mer alvorlig.

– Det er nesten ikke ledige plasser. Det er mange alvorlig syke pasienter, mange på intensivavdeling. Det er også mange unge pasienter, sier lege Julia Kudasova.

– Stor mistillit

På et lite sted utenfor Moskva treffer vi Jevgenij Zubkov. Han er 42 år gammel og arbeidsledig. Kommunikasjonsfirmaet som han arbeidet i, gikk konkurs under pandemien.

SKEPSIS: Jevgenij Zubkov sier til NRK at det er stor mistillit til informasjonen folk får fra staten om koronavaksinen. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Jeg var skeptisk til vaksinen, den hadde akkurat kommet, det var uklart hva det var for noe, sier Zubkov

Han og mange av vennene tvilte på myndighetenes forsikringer om at vaksinen er trygg.

– Det er stor mistillit, hvordan kunne de gjennomføre store kliniske tester på folk, sånn at de på under et år kunne ha denne vaksinen klar?, spør 42-åringen.

JUKS: Russisk helsepersonell tar betalt for å utstede falske koronasertifikat. Vaksinen settes ikke i armen, men helles ut vasken eller i søppelbøtta. (Video fra RTR) Du trenger javascript for å se video. JUKS: Russisk helsepersonell tar betalt for å utstede falske koronasertifikat. Vaksinen settes ikke i armen, men helles ut vasken eller i søppelbøtta. (Video fra RTR)

Russisk statlig TV rapporterer også om mistilliten. Overvåkingskameraer har fanget opp hvordan helsepersonell tar betalt for å late som om de setter vaksinesprøyter.

I virkeligheten tømmer de vaksinen ut i vasken eller i søppelbøtta. Men de som betaler får et ekte vaksinebevis som også føres inn i det statlige registeret.

– Forstår ikke vaksinemotstanden

Russlands president Vladimir Putin har mange ganger oppfordret russerne til å ta en av flere russiske koronavaksiner. Selv har han tatt Sputnik-vaksinen.

UBEGRIPELIG: President Vladimir Putin sier at han ikke forstår den utbredte vaksinemotstanden blant russerne. Foto: Evgeniy Paulin / AP

Men oppfordringene ser ikke ut til å ha særlig virkning.

Nylig understreket presidenten at det er vanskelig å forstå motviljen som finnes selv blant hans nærmeste.

– Det er merkelig, den finnes selv hos folk med god utdanning. Jeg forstår ikke hva som foregår, vi har jo en pålitelig og effektiv vaksine, sa Putin.

Eksperter sier også at mange russere ikke stoler på den informasjonen de får fra myndighetene om koronaviruset og vaksinen.

For mange blir det uklare grenser mellom hva som er fakta og hva som er påstander.

PROTEST: Sosiologen Ljubov Tsoi sier at mange russere føler at myndighetene tvinger dem til å ta vaksinen. Det fører til en motreaksjon hos mange. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Folk mener at de ikke blir hørt. Myndighetene snakker ikke med folk, de forklarer ikke noe. Og tvang fører til protest. Enhver regner seg som et menneske som har rett til å velge, og det får ikke folk, sier sosiologen Ljubov Tsoi til NRK.

– Vaksineskeptikerne bør vises om på sykehus

I april ble Jevgenij Zubkov smittet av koronaviruset. Han ble fraktet i ambulanse til et sykehus i nærheten av der han bor.

BLE SKREMT: Jevgenij Zubkov forteller at det var en fryktelig opplevelse å få behandling for korona på et regionalt sykehus. Etter det forsvant skepsisen til vaksinen. Foto: Privat

Hele 60 prosent av lungene hans var rammet, og han var på sykehuset i ti dager.

Han forteller at det var nok oksygen til alle pasientene, men ellers manglet svært mye.

Sykehuset var overfylt, alt som fantes av rom var tatt i bruk.

42-åringen sliter fortsatt med ettervirkninger av sykdommen, men for en uke siden tok han den første koronavaksinen.

– For dem som ikke vil ta vaksinen, bør det bli obligatorisk å ta en omvisning på et slikt regionalt sykehus. Da får de se hvor fryktelig det er. Kanskje de da vil tenke seg om og ta vaksinen, for å ikke havne i dette helvetet, sier Zubkov.