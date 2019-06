Russisk journalist settes fri etter press fra kolleger

Det kommer også meldinger om at det russiske innenriksdepartementet vil be president Vladimir Putin om å avsette to høyere polititjenestemenn i forbindelse med saken.

De to tjenestemennene har vært anklaget for å ha fabrikkert påstander om bruk og salg av narkotika for å få arrestert journalisten.

De var sjefen for russisk politi Vladimir Kolokoltsev som selv tirsdag ettermiddag kom med opplysningene om at anklagene mot Ivan Golunov nå frafalles.

Dette skjer etter at saken mot journalisten Ivan Golunov fra nyhetsbyrået Meduza har sendt sjokkbølger gjennom hele den russiske presse.

Golunov ble arrestert 6. juni og anklaget for å være i besittelse og for å drive med salg av narkotika.

Det ble raskt klart at anklagene mot Golunov for en stor del var oppkunstruerte. Blant annet var bilder som skulle være tatt i journalistens hjem tatt et annet sted.

Mye tyder på at arrestasjonen henger sammen med avsløringer av omfattende korrupsjon som også involverer høytstående tjenestemenn i den russiske sikkerhetstjenesten FSB.

Det skal være to av disse tjenestemennene som det russiske innenriksdepartementet nå krever avsatt, noe som tyder på at de om kort tid også blir arrestert.

Korrupsjon skal ha sammenheng med den lukerative businessen knyttet til begravelsesvirksomhet i og rundt Moskva.

Det var tillyst store demonstrasjoner i Moskva 12. juni til støtte for Ivan Golunov. Demonstrasjonene var ikke godkjent av myndighetene, og det er usikkert om de likevel ville finne sted nå når journalisten er satt fri.

