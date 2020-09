Nato kaller hendelsen over Bornholm for en alvorlig krenkelse.

– Det russiske Su-27-flyet fra Kaliningrad fulgte B-52-flyet godt inn i dansk luftrom over øya, og begikk dermed en alvorlig krenkelse av luftrommet i Nato-landet, heter det i meldingen fra Natos Allied Air Command.

Det russiske jagerflyet skal ha forsøkt å avskjære et amerikansk B-52-fly nær Bornholm, opplyser Nato. Meldingen fra alliansen omtales av CNN.

Et dansk kampfly gikk på vingene for å møte det russiske flyet, men SU-27-flyet forlot området før det danske nådde fram.

TETT PÅ: Et russisk jagerfly av typen Su-27 følger et amerikansk fly. Foto: MASTER SGT. CHARLES LARKIN SR

Ifølge Danmarks radio skjedde hendelsen sist fredag ettermiddag, og det russiske flyet skal ha kommet fra en base i Kaliningrad.

Ifølge Nato er dette den første episoden av en slik type på flere år, og den viser et nytt nivå av «russisk provoserende oppførsel».

Russland avviser Natos påstander

Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass kommer i dag med en uttalelse fra Russlands forsvarsdepartement om denne saken.

Der heter det at tre russiske jagerfly ble sendt opp for å identifisere tre andre fly.

FARLIG: Noen ganger er russiske og amerikanske militære fly svært nær hverandre. Foto: MASTER SGT. CHARLES LARKIN SR / AFP

De slo fast at et av flyene var et amerikansk strategisk bombefly av typen B-52.

«Det russiske forsvarsdepartementet benekter Natos uttalelse om at et russisk jagerfly av typen Su-27 har krenket dansk luftrom», heter det i uttalelsen.

Fra russiske side understrekes det at landets overvåkingssystemer bekrefter at den danske grensa ikke har blitt krenket.

Nær sammenstøt over Svartehavet

Sist fredag var russiske jagerfly også svært nær et amerikansk bombefly over Svartehavet.

SVÆRT NÆR: Russiske jagerfly skal ha vært bare 35 meter fra et amerikansk bombefly over Svartehavet sist fredag. Du trenger javascript for å se video. SVÆRT NÆR: Russiske jagerfly skal ha vært bare 35 meter fra et amerikansk bombefly over Svartehavet sist fredag.

Det amerikanske forsvaret har offentliggjort video av hendelsen, der russiske jagerfly forsøker å avskjære det amerikanske B-52-flyet.

Ifølge amerikanerne var det russiske Su-27-flyet bare 35 meter fra nesen på bombeflyet.

Det amerikanske forsvaret kaller manøveren «usikker og uprofesjonell».

– Farlige hendelser

De amerikanske bombeflyene har deltatt i en Nato-øvelse, og har fløyet over alle alliansens medlemsland den siste tiden, også over Norge.

FØLGER MED: Forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt sier at de siste hendelsene kan være en russisk reaksjon på en stor Nato-øvelse. Foto: Christopher Olssøn

Forsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk utenrikspolitisk institutt sier til NRK at det er små marginer når militære fly er så nær hverandre.

– Dette er farlige hendelser, og feilberegninger kan føre til noe mer alvorlig.

Nupi-forskeren mener at de to siste hendelsene kan være en russisk reaksjon på den store Nato-øvelsen, og at man ønsker å sende et signal om at Russland følger tett med på det som skjer.

Su-27 er jagerflyet som Russland ofte bruker til å avskjære andre lands fly. Foto: YURI LASHOV

Men Godzimirski påpeker at stormaktene i mer enn ti år har fulgt med på hverandres aktivitet, og at de gjensidig anklager hverandre for uansvarlig oppførsel.

– Viser muskler

– Forholdet mellom Russland og USA er nå preget av kald krig, og det militære styrkeforholdet er igjen svært viktig, sier Dmitrij Litovkin til NRK. Han kommenterer militære forhold for det russiske nettstedet Izvestia.

VISER STYRKE: Den russiske kommentatoren Dmitrij Litovkin mener at forholde mellom Russland og USA igjen er preget av kald krig. Foto: Privat

Han mener at både russiske og amerikanske militære nå viser muskler, ved at russiske bombefly flyr langs USAs grenser, mens de amerikanske flyr nær russisk territorium.

Litovkin mener det er uklart om det russiske Su-27-flyet krenket dansk luftrom, men at den russiske militære ledelsen er svært opptatt av Natos aktivitet i Russlands nærområder.

– Det russiske forsvaret kan avskjære ethvert fly som kommer nær våre grenser. På 1990-tallet mistet Russland mye av kampevnen, men nå er landet tilbake for fullt. Våre styrker er kampklare til enhver tid, understreker den russiske kommentatoren.