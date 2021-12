Russisk høyesterett beordrer Memorial til å stenge

Memorial er en av Russlands mest prominente menneskerettsgrupper og har blant annet stiftet et arkiv over Stalin-regimets utrenskninger.

Organisasjonen ble stiftet i 1989 av dissidenter, blant dem fredsprisvinner Andrej Sakharov.

Tøff kamp om sannheten i Russland

Utenriksminister Anniken Huitfeldt skriver i en uttalelse at hun er «dypt bekymret over russisk høysteretts beslutning om å oppløse menneskerettsorganisasjonen Internasjonale Memorial.

Norge oppfordrer russiske myndigheter til å stoppe ødeleggingen av sivilsamfunnet og etterleve sine internasjonale menneskerettighetsforpliktelser».

Russiske påtalemyndigheter sier Memorial bryter lovene om «utenlandske agenter», ettersom den ikke merker alle innlegg, blant annet i sosiale medier, slik den kontroversielle loven krever.

Fakta om Memorial Ekspandér faktaboks Russlands eldste menneskerettighetsorganisasjon. Dannet i 1989 av bla fredsprisvinneren Andrej Sakharov. Nominert til Nobels fredspris en rekke ganger. Kjemper for politiske fanger og andre utsatte mennesker og har blant annet stilt seg bak den fengslede opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj. Ble i 2019 stemplet som utenlandsk agent av russiske myndigheter. Kilde: NTB

Avviser anklagene

Memorials advokater og stiftere avviser at det er blitt begått alvorlige brudd på lovene. De sier materialet er blitt merket tilstrekkelig, og at kun et ubetydelig antall dokumenter har manglet merkingen.

I retten i dag sa representanten for påtalemyndigheten, Aleksej Zafjarov, at Memorial gjennom sitt arbeid også har skapt et falskt bilde av Sovjetunionen som en terrorstat. Det skriver det russiske nyhetsbyrået Interfaks.

Memorial sin advokat, Genry Reznik, nådde ikke fram med sine argumenter da høyesterett i Moskva behandlet anklagene mot menneskerettighetsgruppen. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

– Dypt bekymringsfullt

Den norske Helsingforskomité har jobbet med menneskerettigheter i Russland over lang tid. Generalsekretær Geir Hønneland skriver i en SMS til NRK at nyheten fra russisk høyesterett er bekymringsfull.

– Helsingforskomiteen finner dette dypt bekymringsfullt, men ikke uventet gitt den betydelige forverringen i menneskerettighetssituasjonen vi har sett i Russland det siste året.

Flere rettssaker mot Memorial

Tirsdagens rettsmøte dreide seg om en av to saker som har pågått mot gruppen. Saken behandles av høyesterett ettersom Memorial International er registrert som en internasjonal organisasjon. Det er ikke mulig å anke avgjørelsen.

Påtalemakten ønsker også å stenge Memorials menneskerettssenter og denne saken kommer opp for en rett i Moskva onsdag. Organisasjonen er anklaget for å støtte terrorisme og ekstremisme i tillegg til å bryte lovverket om utenlandske agenter.

Mandag skjerpet en domstol i Petrozavodsk straffen lederen av Memorial i Karelia, Jurij Dmitirev, har fått, til 15 års fengsel. Historikeren har dokumentert Stalins overgrep og vant tidligere i år Sakharovs fredspris.

Hans støttespillere sier at han blir straffet for sitt arbeid med å lokalisere massegraver for folk som ble drept under Stalins regime.

Dmitirev er dømt for seksuelle overgrep, etter det hans støttespillere sier er fabrikkerte anklager.