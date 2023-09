Russisk helikopterpilot hoppet av – sammen med sitt helikopter

Det var ifølge den ukrainske etterretningstjenesten SBU i første havdel av august et russisk militært helikopter at typen Mi-8 fløy over frontlinjen øst i landet.

Saken ble først kjent 23. august.

Om bord var et mannskap på tre, med piloten Maksim Kuzminov i spissen.

De første meldingene på russiske Telegram-kanaler gikk ut på at helikopteret hadde kommet ut av kurs og deretter var blitt tvunget ned.

Avtale med den ukrainske sikkerhetstjenesten

Men ifølge den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU, som i helgen offentliggjorde flere detaljer om det som skjedde, så var det hele et avtalt avhopp av piloten Maksim Kuzminov.

I et lengre intervju forteller Kuzminov at han i lang tid hadde hatt kontakt med representanter for den ukrainske sikkerhetstjenesten, og at han også hadde sørget for at hans familie hadde kommet seg ut av Russland før flukten fant sted.

Dette blir også bekreftet av den russiske Fighterbomber-plattformen på Telegram, som skriver at Kuzminovs mor for en god stund siden har forlatt Russland og dratt til Tyrkia.

De to andre som var om bord i helikopteret var ikke klar over Kuzminovs fluktplaner.

De ble ifølge den russiske sikkerhetstjenesten drept da de forsøkte å komme seg vekk da helikopteret landet på ukrainsk-kontrollerte område.

Kuzminov ble lettere skadet, men ser helt frisk ut i det intervjuet som SBU i helgen offentliggjorde.

Dette er helikopteret som ifølge den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU Maksim Kuzminov flyktet med. Foto: Skjermdump, Den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU

Fra en avdeling stasjonert ved Stillehavet

– Jeg tok for en god stund siden kontakt med representanter for den ukrainske etterretningstjenesten, og forklarte min situasjonen.

– De garanterte for min sikkerhet og lovet jeg skulle få ny legitimasjon og kompensasjon slik at jeg kunne starte et nytt liv, sier Maksim Kuzminov i intervjuet som nå er publisert på en rekke sosiale medier.

Det har så langt ikke vært mulig å sjekke ektheten i intervjuet eller under hvilke omstendigheter det er gjort.

Dette bilde skal være fra tiden Maksim Kuzminov tjenestegjorde i det russiske luftforsvaret. Bildet er fra dokumentaren SBU har laget om hans avhopp. Foto: Skjermdump, Den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU

Men Maksim Kuzminov sier han tilhører avdeling 319 i det russiske luftforsvaret, til vanlig stasjonert ved Stillehavet helt øst i Russland.

Det er også vist bilder av helikopteret, som er av en moderne variant av Mi-8, som det er produsert flere tusen av siden slutten av 1960-tallet.

– Følg mitt eksempel og flykt

I intervjuet publisert av den ukrainske sikkerhetstjenesten, sier Maksim Kuzminov at Russland kommer til å tape denne krigen, og at det som skjer er et folkemord ikke bare på det ukrainske folk, men også på det russiske.

Han oppfordrer andre piloter til å følge hans eksempel og ta sine helikoptre og fly til Ukraina.

Han sier han ikke har sett noe til alle de fasistene og nazistene i Ukraina, som det snakkes om i russisk propaganda.

Den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU har også offentliggjort et bilde av loggboken fra helikopteret Maksim Kuzminov flyktet med. Foto: Skjermdump, Den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU

Helikoptre skal brukes av det ukrainske forsvaret

Helikopteret, som er merket med nummen 62, skal nå overføres til det ukrainske luftforsvaret.

Uansett er det som har skjedd en stor propagandaseier for Ukraina, ikke minst fordi de hevder at de har funnet mange dokumenter ombord på flyet som forteller om taktikken til det russiske luftforsvaret.

Avhoppet til Maksim Kuznetsov har så langt ikke blitt kommentert på offisielt russisk hold. Men flere av de innflytelsesrike militærbloggerne var raskt ute med å bekrefte det som hadde skjedd.

Men de har samtidig antydet at dette var et resultat av feilnavigering og at helikoptre var tvunget ned av det ukrainske forsvaret.