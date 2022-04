Sent onsdag kveld var ukrainerne i ferd med å miste kontrollen over den lille byen Rubizjne i Luhansk oblast i Donbas.

Rett vest for Rubizjne skal russerne det siste døgnet ha greid å innta landsbyen Stara Krasnjanka og småbyen Kreminna. I de siste fem dagene har det vært harde stridigheter i dette området uten at russerne har hatt særlig framgang.

– Den russiske offensiven i det østlige Ukraina har hatt en liten bevegelse det siste døgnet. Russerne har tatt deler av de to viktige byene Rubizjne og Popasna, skriver Institute for the Study of War (ISW) i sin siste analyse fra onsdag kveld.

Popasna

RUSSERNE PRESSER: Situasjonen ved frontlinjen i Luhansk de siste dagene. Foto: Institute for the Study of War

Byen Popasna ligger sør for den ukrainske lommen i frontlinjen. Rubizjne ligger nord i denne lommen. At russerne har hatt framgang begge steder tyder på at forsøket på å lukke lommen er nærmere en realitet.

Det har lenge vært antatt at målet for russerne i denne delen av fronten har vært å omringe de ukrainske styrkene i området.

– Angrepet på «Sievjerodonetsk-lommen» kan være starten på den generelle russiske offensiven i Donbas, skriver den høyt respektere militære taktikeren som går under navnet Jomini of the West på Twitter.

FORSØKER Å LUKKE LOMMEN: Det siste taktiske kartet viser at de russiske styrkene har hatt framgang. Foto: Twitter/JominiW

Kramatorsk

Det britiske forsvarsdepartementet skriver i en analyse torsdag morgen at målet for den russiske fremrykningen er byen Kramatorsk omtrent 70 kilometer vest for Rubizjne.

– Russerne har mest trolig et ønske om å vise til betydelig framgang på slagmarken i forkant av 9. mai markering. Dette har innvirkning på hvor hardt de nå presser, skriver britene.

Den russiske overkommandoen har signalisert at det nåværende målet i Ukraina er å sikre seg hele landområdet som tilhører de to oblastene Luhansk og Donetsk.

Nå har russerne kontroll over nesten hele Luhansk oblast, men bare litt over halvparten av Donetsk oblast.