Russisk foto-bløff om amerikansk støtte til IS

Russland hevdet først at bildene ble tatt nær grensa mellom Syria og Irak 9. november og beskrev dem på Facebook og Twitter som «ugjendrivelige beviser for at USA beskytter kampenheter fra IS».

Flere som analyserte bildene, blant dem russiske Conflict Intelligence Team (CIT) , viste til at et av dem var hentet fra mobilspillet «AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron».

Andre bilder så ut til å være hentet fra videoer som det irakiske forsvarsdepartementet offentliggjorde i 2016, av det irakiske flyvåpenets bombing av jihadister utenfor Falluja, ifølge CIT.

Slettet såkalte bevis

The Guardian omtaler også saken og konstaterer at det russiske forsvarsdepartementet slettet Facebook-oppføringen og bildene da foto-bløffen ble kjent. Kopien av Facebook-posten har departementet derimot ikke greid å slette.

Departementet beklaget tirsdag kveld den første versjonen av saken, men publiserte flere andre bilder som de også hevder er «ugjendrivelige beviser» for at USA støtter IS i Syria.

De første bildene ble ifølge departementet lagt ut ved en feil av en sivilt ansatt i departementet.

Russiske myndigheter har tidligere anklaget USA for å «late som» om de kriger mot IS i Irak, for så å la de ytterliggående islamistene slippe inn i Syria der amerikanerne og russerne støtter hver sin side i krigen. Pentagon har avvist dette.

Les også: Photoshoppet mer klær på Michelle Obama