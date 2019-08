Etter en høytidelig markering på havna i Murmansk, begynte det flytende atomkraftverket «Akademik Lomonosov» i dag på sin 5500 kilometer lange tur til Pevek, på Tsjukotka-halvøya langt nord og øst i Sibir.

Det er beregnet at slepet kommer til å ta halvannen måned.

– Mange fordeler

«Akademik Lomonosov» har vært planlagt i mer enn ti år. Lekteren med atomkraftverket ble bygget i St. Petersburg og ble i fjor slept langs norskekysten til Murmansk, der brenselsstavene med uran ble lastet inn i reaktorene.

UTEN DRIVSTOFF: Det flytende russiske atomkraftverket forlot St. Petersburg i april 2018, mens brenselsstavene ble lastet inn i Murmansk. Foto: Rosatom

Det er det statlige russiske atomenergibyrået Rosatom som har stått for utviklingen og byggingen, og ledelsen er svært fornøyd med resultatet.

GIR MYE STRØM: Prosjektet er viktig for utviklingen av russisk Arktis, sier direktør Dmitrij Aleksejenko i Rosatom. Foto: Jurij Linkevitsj

– Den viktigste fordelen med dette kraftverket er at vi kan sende det til det stedet i landet der det trengs energi. Det er en ganske kraftig energikilde, sier direktør Dmitrij Aleksejenko i Rosatom til nyhetsbyrået Reuters.

En by på 100.000 innbyggere får den strømmen som trengs fra denne energikilden.

Da NRK besøkte kraftverket tidligere i sommer, ble det understreket at flytende kraftverk er viktige for å utvikle Arktis, noe som igjen er en del av den nasjonale strategien til Russland.

Tidligere var det planlagt å bygge minst sju slike flytende kraftverk i Russland, men nå skal det først samles erfaring med «Akademik Lomonosov».

HELT NYTT: Fra kontrollrommet på det flytende atomkraftverket. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Miljøorganisasjoner skeptiske

I fjor kalte miljøorganisasjonen Greenpeace det flytende atomkraftverket for «en kjernefysisk Titanic».

Også Bellona mener at det er en høy risiko knyttet til prosjektet.

Da «Akademik Lonomosov» sto ferdig bygget i St. Petersburg i fjor, var det meningen å laste inn brenselsstavene før slepet til Murmansk.

Norske myndigheter var da bekymret for at noe kunne gå galt under slepet langs norskekysten, og ba om at uranet først ble lastet inn i Murmansk, noe russerne gikk med på.

SIKRE: Ledelsen i Rosatom avviser at noe kan gå galt med «Akademik Lonomosov». Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Nå som atomkraftverket skal legge ut på den lange turen til Sibir, sier russiske myndigheter at det ikke er noen grunn til bekymring.

– Dette har ingen negative følger for miljøet. Det har positive følger fordi det ikke brukes kull eller noe liknende. Det kan ikke bli noen oljeforurensning. Drivstoffet her brukes ikke i miljøet rundt, alt er på innsiden, ingenting kommer ut, sier direktør Aleksejenko i Rosatom.

To atomreaktorer

Om bord på «Akademik Lonomosov» er det to atomreaktorer, av samme type som brukes til å drive de mange russiske isbryterne.

Russiske myndigheter håper at flytende atomkraftverk skal bli en ny og viktig eksportartikkel.

Ifølge Rosatom er det større risiko med atomkraftverk plassert på landjorda enn med reaktorer til sjøs.

Kritikerne påpeker at flytende atomkraftverk kan være en miljøfare hvis underjordiske jordskjelv fører til store bølger eller tsunami.