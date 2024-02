– Navalnyj klaget ikke på helsen sin og «snakket aktivt og presenterte argumenter til forsvar for sin posisjon», heter det fra en domstol i byen Vladimir øst for Moskva ifølge nyhetsbyrået RIA.

Også Navalnyjs tyske advokat sier i dag at han virket «frisk og sterk» under høringen. Dette var dagen før han skal ha mistet bevisstheten etter en spasertur.

Det er fengselsmyndighetene i regionen nå har kunngjort at han er død. Kreml bekrefter også dødsfallet, men sier de ikke har informasjon om dødsårsaken. Flere russiske kilder erfarer at dødsårsaken er blodpropp.

Dette blir avvist av Alexander Polupan, som tidligere har behandlet Navalnyj. Han mener en slik diagnose bare kan stilles etter en obduksjonsundersøkelse, skriver BBC.

Les også Aleksej Navalnyj er død, ifølge russisk fengsel: – Et varslet mord

På videolink

Navalnyj deltok via videolink i det russiske rettsmøtet torsdag og det var her hans tyske advokat så de siste bildene av ham.

– Han gjorde et godt og sterkt inntrykk som vanlig, sier Nikolaos Gazeas til avisen Koelner StadtAnzeiger, og han understreker at han er sjokkert over nyheten dagen etter at han så han på video.

Det russiske fengselsvesenet friga i dag en video som viser Aleksej Navalnyj på en videolink dagen før han skal ha mistet livet. Foto: AP

Ifølge Gazeas hadde en russisk advokatkollega besøkt ham på onsdag, mens en annen akkurat nå er på vei til fengselet for å finne ut mer om omstendighetene rundt hans død.

I løpet av rettsmøtet i går skal han ha klaget over de hyppige bøtene han måtte betale og ba dommeren sende ham noen penger, siden «mine egne snart er tomme, takket være dine avgjørelser».

I januar delte opposisjonspolitikeren et bilde av en liten avsperret fengselsgård hvor han kunne gå en tur tidlig om morgenen i kulda.

Ifølge sin advokat så likte Navalnyj å ha en ironisk tone i meldingene sine og snakket tidligere i år om den «fantastiske friske luften som blåste inn i luftegården til tross for muren» og slo samtidig fast at det bare var 32 minusgrader.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Oppdatert».

Snakket med moren

Navalnyjs mor snakket også med sin sønn denne uka, også hun melder om en mann som ikke viste noen sykdomstegn.

– Han var ved godt mot, glad og i live, sa Ludmila om møtet hennes med sønnen mandag denne uken, ifølge opposisjonsavisa Novaja Gazeta.

Hans kone er nå i Tyskland og deltar på en sikkerhetskonferanse der. Hun er sjokkert over nyheten.

– Dere har alle hørt de forferdelige nyhetene. Jeg lurte på hva jeg skulle gjøre. Så jeg tenkte på hva Aleksej ville ha gjort. Han ville ha stått her hvor jeg står nå, sier kona Julia Navalnaya.

– Hvis dette er sant, vil jeg si til Putin og vennene hans at dette ikke vil gå ustraffet hen, sier hun videre, og ber om støtte fra det internasjonale samfunnet til å kjempe mot de russiske myndighetene.

Julia Navalnaya i det hun kommer på scenen i München i dag. Foto: AP

Flyttet rundt

Navalnyj har lenge blitt plassert i ulike straffekolonier og fengsler flere steder i Russland. Nå sist i det som omtales om straffecelle IK-3 like utenfor byen Kharp helt nord i Russland.

Den 9. januar i år skal han ha blitt satt i det russiske medier kaller «straffecelle» etter å ha «nektet å identifisere seg i skjemaet». Han skal også «ikke ha reagerte på pedagogisk arbeid og trekker ikke de riktige konklusjonene for seg selv», ifølge opposisjonsavisa Novaja Gazeta.

I slutten av januar ble Navalnyj gitt en ny straff – ti dager i en «straffecelle» på grunn av det faktum at han igjen «feilaktig presenterte seg».

I går ble det, ifølge Novaja Gazeta, kjent at han nok en gang var plassert på en «straffecelle». Denne gangen for 15 dager. Hva som så ble årsaken til straffen er ukjent, ifølge avisen.

«Aleksej forlot avstraffelsescellen 11. februar, og i dag, den 14., ble han sendt dit igjen. De ga meg 15 dager. Dette er den 27. straffecellen, og totalt vil han tilbringe 308 dager der, sier Navalnyjs venn Kira Yarmysh til Novaja Gazeta.

Sterk kritiker

Navalnyj var den mest profilerte kritikeren av president Vladimir Putin da han i august 2020 ble forgiftet. Han returnerte til Russland etter behandling i Tyskland og ble da pågrepet.

Han har inntil nå sittet fengslet i en straffekoloni i Jamal-Nenets, langt mot nord i det sentrale Russland. Han har sonet flere ulike straffer på til sammen over 30 år.

Blant annet var han dømt for ekstremisme, underslag og hvitvasking. Tilhengerne hans mener anklagene var politisk motivert.

Fengslet Navalnyj satt i skal ha blitt omtalt som et forferdelig sted i maksimal isolasjon. Med flere hundre kilometer med tundra på alle kanter av byen, så blir det ansett som et sted det er umulig å rømme fra, skriver Moscow Times som besøkte stedet i romjulen i fjor.