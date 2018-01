Det var den anerkjente russiske avisen Kommersant som 3. januar først meldte om angrepet på Hmeimimbasen nyttårsaften, og skrev at syv russiske fly var skadet eller ødelagt.

Nå bekrefter altså det russiske forsvarsdepartementet at det var et angrep «i det mørket falt på» nyttårsaften.

– Det var et angrep fra en mobil gruppe av militante. Som et resultat av angrepet ble to av vårt personell drept skriver det russiske forsvaret i en pressemelding.

Men det russiske forsvaret avviser at flere av flyene på basen ble ødelagt i angrepet, og kaller opplysningene i Kommersant for falske. Sikkerheten rundt Hmeimimbasen er som en følge av angrepet trappet opp. Ingen av opprørsgruppene i Syria har så langt tatt på seg ansvaret for angrepet nyttårsaften.

«I full beredskap»

Det russiske forsvaret begynte å bruke den sivile flyplassen utenfor byen Latakia i slutten av september 2015, og det er herfra de fleste angrepsflyene til støtte for den syriske presidenten Bashar al-Assads styrker, har lettet.

Da NRK besøkte basen i januar 2016 var det vel 40 jagerfly som var stasjonert der.

Den russiske presidenten Vladimir Putin besøkte Hmeimim-basen 11. desember 2017 Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP

Flyplassen hadde i starten ingen beskyttelsesanlegg for flyene, og forsvaret var helt basert på de forsvarsstillingen som det russiske mitæret plasserte rundt basen.

Ifølge Kommersant var det fire SU 24-bombefly som skadet eller ødelagt i angrepet 31. desember, i tillegg til to av de moderne SU 35S jagerbombeflyene. Også et transportfly av typen AN-72 skal ha blitt truffet.

Dette blir altså avvist av det russiske forsvaret, men det er likevel sannsynlig at noen flyene kan ha fått mindre skader og dermed har vært flyudyktige etter at granater landet inne på baseområdet.

Det russiske forsvaret skriver bare at de russiske styrkene i Syria er i full beredskap til å utføre alle planlagte oppgave.

Ble presset

Angrepet nyttårsaften er likevel første gang syriske opprørsstyrker har klart å komme på skuddhold med tyngre våpen av Hmeimim-basen, hvis da det russiske forsvaret ikke har klart å holde tidligere angrep skjult for offentligheten.

Det gikk også tre dager før angrepet på nyttårsaften ble kjent, og det var først etter at det russiske forsvaret ble presset til en kommentar, de ga kom med opplysningene om hva som hadde skjedd.

Største tap under Syria-operasjonen

Det russiske forsvaret meldte 3. januar at et av deres helikoptre hadde styrtet nyttårsaften, men at dette skyldtes en teknisk feil. De to pilotene ombord ble drept i styrten.

Med de fire soldatene som ble drept nyttårsaften, har det russiske forsvaret offisielt mistet 44 mann under operasjonen i Syria.

Russlands president Vladimir Putin besøkte Hmeimim-basen 11. desember 2017, og sa da at de russiske styrkene i hovedsak hadde utført sitt oppdrag i Syria og at en stor del av materielle og soldatene skal sendes hjem.

Putin: Russland starter tilbaketrekking fra Syria

Men det russiske forsvaret har seinere sagt at de fortsatt vil være tilstede militært både på Hmeimimbasen og i flåtebasen Tartous lengre sør langs kysten av Middelhavet.