Mandag sa Kushner seg villig til å møte i en høring hos Senatets etterretningskomité.

Som en av presidentens nærmeste medarbeidere – og svigersønn – hadde Kushner hovedansvaret for kontaktet mellom Trump-kampanjen og utenlandske myndigheter.

– Jared fungerte som det primære offisielle kontaktpunktet med utenlandske myndigheter og derfor, på grunn av hans rolle, har han meldt seg frivillig til å snakke med komiteen, sa Trumps pressetalsmann Sean Spicer under sin daglige pressebrifing mandag.

Ifølge New York Times ønsker komiteen blant annet å spørre ut Kushner om han kontakt med Russlands ambassadør Sergej I. Kisljak.

Det hvite hus har så langt bekreftet at Kushner møtte Kisljak én gang, i Trump Tower i New York i begynnelsen av desember. Under dette møtet var også Michael Flynn med. Flynn måtte gå av som Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver etter kun kort tid, nettopp på grunn av sin kontakt med ambassadøren Russland.

Bekrefter bank-kontakt

SVIGERSØNN: Jared Kushner er gift med president Donald Trumps datter Ivanka Trump. Foto: Jim Bourg / Reuters

«Mr. Kushner kommer helt sikkert ikke til å bli den siste personen komiteen ber om å vitne, men vi forventer at han vil gi svar på sentrale spørsmål som har dukket opp i vår undersøkelse», sier etterretningskomiteens leder Richard Burr og den øverste demokraten i komiteen, Mark Warner, i en felles uttalelse.

Samtidig bekreftet den statseide russiske utviklingsbanken Vnesheconombank (VEB) også storavisens påstand om at Kushner møtte noen av deres ledere i 2016.

Banken skriver i en e-post at de som en del av arbeidet med å utvikle en ny strategi møtte «en rekke representanter for de største bankene og næringslivsforetakene i USA, inkludert Jared Kushner, lederen for Kushner Companies», ifølge Reuters.

FBI-direktør James Comey har tidligere uttalt at de etterforsker om det var en russisk innblanding under valget, og enhver mulige binding mellom Russland og Trump-medarbeidere.

Det er fremdeles ikke klart når Kushner skal møte til høring.