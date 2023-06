Russisk avis: Sergej Surovikin pågrepet i Russland

Han har hatt stor tillit i det russiske militæret, blant annet som tidligere leder for krigføringen i Ukraina.

Nå er generalen Sergej Surovikin pågrepet i Russland, sier flere kilder til den uavhengige russiske avisen Moscow Times.

Personene skal være nært knyttet til det russiske forsvarsdepartementet, ifølge avisen.

New York Times har snakket med kilder som mener generalen visste om opprørsplanene til Wagner-leder Jevgenij Prigozjin.

Etter at saken til New York Times ble publisert om at Surovikin skal ha kjent til planene om opprør, svarte Putins talsperson Dmitrij Peskov:

– Det vil være mange spekulasjoner, og sladder, og så videre, rundt slike hendelser. Jeg tror dette er et eksempel på dette.

«General Armageddon»

Den 56 år gamle generalen ble i oktober 2022 øverstkommanderende for alle russiske styrker i Ukraina.

I januar i år ble han utnevnt til sjef for Russlands romforsvar.

Han er døpt til «General Armageddon» av russiske medier og er kjent for å være en brutal krigfører.

Surovikin har kjent Prigozjin lenge, siden Syria-krigen.

Der var både den russiske regulære hæren og Wagner-gruppen utstasjonert.

Da Surovikin ble utnevnt til sjef for styrkene i Ukraina, omtalte Prigozjin ham som «den mest kompetente sjefen i den russiske hæren».

Norsk ekspert om pågripelse: – Ikke overrasket

– Jeg er ikke overrasket over at han er arrestert. Han hadde en god relasjon med Prigozjin. De har vært til dels enige om mye i denne krigen, sier Tom Røseth til NRK.

Han følger Russland tett som hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, og peker på at Surovikin er den nestkommanderende i militærledelsen i krigføringen i Ukraina.

Eksperten forklarer at det er tette forbindelser mellom generalene som leder Russlands krigføring i Ukraina, den russiske militære etterretningen (GRU), og leiesoldatene i Wagner-gruppen.

I tillegg er også GRU velintegrert med Wagner-ledelsen. Samtidig er GRU underlagt forsvarsledelsen, sier Røseth.

– De gir ordre nedover i systemet til den militære etterretningen (GRU) om hva de skal skaffe til veie av informasjon. Her er det en symbiose, og direkte ordrelinjer mellom GRU og Wagner, forklarer Røseth.

Røseth sier man dermed kan man stille spørsmålet om de visste, men tiet. Men uansett burde de ha skjønt hva som foregikk, sier han.

– Det kan være at Surovikin kjente til det, og ikke gjorde noe. Hvis han ikke har visst noe, er det underlig. Og hvis han ikke har hatt informasjon til å prøve å stoppe Prigozjin, er det mistenkelig, sier Røseth.