Russisk angrep mot Kyiv og flere andre byer

President Volodymyr Zelenskyj kom sent i kveld med en krass uttalelse om angrepet rett utenfor sentrum av Kyiv.

Ødeleggelser der rakettene traff i Kyiv i kveld. Foto: Emilio Morenatti / AP

– I dag, rett etter at vi var ferdig med samtalene i Kyiv, fløy de russiske rakettene inn i byen. Fem raketter. Og det sier en del – om det russiske lederskapets forsøk på å ydmyke FN og alt hva organisasjonen representerer.

Det skjedde like etter klokka 20, lokal tid. Målet var en bydel like nordvest for Kyiv sentrum, Sjevtsjenko.

Ifølge en av president Zelenskyjs nære medarbeidere, Mykhailo Podoljak, dreier det seg om et missilangrep.

FNs generalsekretær António Guterres og Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj i Kyiv i ettermiddag, omtrent samtidig med det russiske angrepet. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

– Ved denne avskyelige, barbariske handlingen viser Russland nok en gang sin holdning til Ukraina, Europa og verden, tvitrer Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Det er første gang siden midten av april at Russland angriper Kyiv med missiler.

FN-sjefen sjokkert

– Det er en krigssone, men det er sjokkerende at det skjedde så nær oss, sier talsmannen for FNs humanitære kontor, Saviano Abreu til AFP.

En nær medarbeider av Guterres bekrefter at han er i trygghet, skriver nyhetsbyrået AFP.

Mange vestlige toppolitikere har besøkt Kyiv, men det er første gang et slikt missilangrep skjer i nærheten av hovedstaden mens besøket pågår.

– Dette er et angrep på sikkerheten til generalsekretæren og på verdens sikkerhet, tvitrer Ukrainas forsvarsminister, Oleksij Reznikov.

FNs generalsekretær António Guterres vises rundt i Irpin nordvest for Kyiv by tidligere i dag. Det pågikk kraftige kamper om kontroll av Irpin før de russiske styrkene trakk seg ut tidligere i april. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Russland bekrefter 76 angrep

Også byene Odesa og Mykolajiv ble angrepet med raketter torsdag kveld, ifølge det ukrainske forsvaret. I Mykolajiv ble et titalls boliger, biler og butikker skadd.

Det er også meldt om eksplosjoner i Odesa, men sjefen for den lokale militæradministrasjonen, Serhij Bratsjuk, sier ifølge NTB at det lokale luftforsvaret hadde situasjonen under kontroll. Det er foreløpig ikke meldt om skader.

Ifølge Interfax Ukraina skal tre raketter ha truffet mål i byen Fastov rundt 70 kilometer vest for Kyiv sentrum torsdag kveld. Opplysningene er bekreftet av den ukrainske innenriksministeren, Anton Gerasjenko.

Det brenner i en av bygningene som ble truffet av russiske missiler i kveld. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Det russiske forsvarsdepartementet oppgir at deres luftstyrker har beskutt 76 militære mål i Ukraina torsdag. To ammunisjonslagre og flere styrkekonsentrasjoner og militærkolonner ble truffet, hevder talsmann Igor Konasjenkov.

Han sier minst 320 ukrainske soldater ble drept eller såret.

Russerne sier også at de har skutt ned flere raketter. Det har ikke vært mulig å få uavhengig bekreftelse av de russiske påstandene.

Ifølge avisa Ukrainskaja Pravda ble et bolighus og et annet, ikke-spesifisert «objekt» truffet i et angrep mot Sjevtsjenkovskyj-området i Kyiv sentrum ved 20-tida torsdag.

Tre mennesker skal være sendt til sykehus for behandling. Det opplyser ordfører Vitalij Klitsjko, ifølge Interfax Ukraina.

– Sikkerhetsrådet ikke gjort nok

– Sikkerhetsrådet har ikke gjort alt i sin makt for å forhindre eller få slutt på denne krigen. Det er en kilde til mye skuffelse, frustrasjon og sinne, sa FNs generalsekretær under møtet med president Zelenskyj.

Situasjonen for sivilbefolkningen som er igjen i byen Mariupol var et av temaene på møtet i dag.

– De trenger en fluktrute fra apokalypsen, sa Guterres om Mariupols sivile.

Ingen løsning for Azovstal

Ifølge Guterres gikk Russlands president i prinsippet med på å la FN og Røde Kors ta del i evakueringen av sivile som er innesperret på stålverket Azovstal, da Guterres og Putin møttes i Moskva tirsdag.

Ifølge ukrainske myndigheter er det snakk om flere hundre sivile og opptil 2000 soldater fra Azovregimentet. Mange av soldatene skal være såret.

Sivile og soldater sammen i stålverket Azovstal. Mange av de sivile har vært der i over 50 dager. Foto: AZOV BATTALION / Reuters

President Zelenskyj gjentok i dag at Ukraina er klar for «umiddelbare forhandlinger om evakuering fra Azovstal».

– President Putin har sagt det helt klart. Sivile kan komme ut og gå hvor de vil. Militære må legge ned våpnene og også komme seg ut. Alle sårede og syke vil få medisinsk hjelp, uttalte Putins pressetalsmann til det russiske nyhetsbyrået Tass i kveld.

Det betyr i praksis at de ukrainske soldatene må overgi seg og vil bli tatt som krigsfanger.

Den løsningen har verken Zelenskyj eller soldatene villet akseptere.