Russerne krasjet på søndag – nå skal India prøve å lande på månen

12 mennesker har vært på månen. Alle var amerikanere, og det plager andre stormakter i verden. Derfor er vi nå inne i et nytt månekappløp.

I denne omgang handler det ikke om å ta a «giant leap for mankind» (Neil Armstrong, 1969), men å lande et ubemannet fartøy på planetens sørpol.

Russland forsøkte på søndag, men krasjet. I ettermiddag er det Indias tur.

Planen er at «Chandrayaan-3» skal lande klokka 14.34.

Russisk nedtur

Det mislykkede forsøket til Russland var landets første måneoppdrag på nesten 50 år. «Luna-25» skulle bli det første fartøyet til å lande på månens sydpol.

Planen for «Luna-25» var blant annet å lete etter frossent vann ved sydpolen, der man har observert spor av is i kratre og også gjøre en rekke undersøkelser av grunnforholdene der.

– Sydpolen ligger i permanent skygge og man har observert at det er is der. Denne isen kan være en viktig ressurs for videre oppdagelse, sier Arvid Bertheau Johannessen ved Norsk romsenter.

Vannet kan være en ressurs som kan bruke til å produsere oksygen og drivstoff.

– Drivstoff som kan brukes på ferder tilbake til jorda, eller videre inn i solsystemet til andre planter, som Mars, sier Johannessen.

Det ble et russisk romnederlag søndag, da «Luna-25» mistet kontroll og krasjet i månen. Foto: AP

Prestisjeprosjekter

Tidligere har bare Russland, USA og Kina klart å gjennomføre kontrollerte landinger på månen. India, Israel og Japan har hatt flere mislykkede forsøk.

Selv om amerikanerne landet på månen med mennesker om bord for over 50 år siden, er det en svært komplisert prosess å gjennomføre en vellykket landing der.

I tillegg til at utstyret må fungere perfekt, må timingen treffe på sekundet.

Og selv om det ligger mye nysgjerrighet og forskningsmuligheter i prosjektene, er det ingen tvil om at det også er en stor porsjon prestisje som driver stormaktene.