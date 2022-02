Oberstløytnant ved krigsskolen Palle Ydstebø sier til NRK at det siste døgnet har vist at ukrainerne har kunnet forsvare seg effektivt med bakkeluftvern og panservernraketter:

– Det har også vist seg på flyplassen (Hostomel journ.anm.) at de har kunnet gå til motangrep og nedkjempe russiske elitestyrker. Dette er crème de la crème av russisk infanteri, sier Ydstebø.

Det at ukrainske styrker har klart å ta tilbake flyplassen utenfor Kyiv er viktig, ifølge oberstløytnanten.

– Det vil gjøre det svært vanskelig for russiske kampfly å operere og støtte bakkestyrker, noe som vil svekke kampkraften til det russiske angrepet.

Ydstebø mener situasjonen på bakken og angrepet på Hostomel-flyplassen i går tyder på at russerne nå går mot Kyiv for å omringe hovedstaden i en såkalt knipetangsmanøver.

– Blir avhengig av tvangsmakt

Julie Wilhelmsen ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi) advarer mot å trekke for bastante konklusjoner. Samtidig er hun enig i at Putins retorikk tyder på at det nå dreier seg om å omringe Kyiv og presse den ukrainske presidenten på flukt.

– Rett og slett å gjennomføre et regimeskifte og få en prorussisk ledelse på plass.

Samtidig sier Wilhelmsen at det virker «vanskelig, nesten urealistisk» å skulle tro at et nytt russiskvennlig styre skulle bli akseptert av Ukrainas befolkning.

– Man blir veldig avhengig av å bruke tvangsmakt i Ukraina etter at Russland har gått til krig to ganger. Jeg kan forestille meg at det er helt ekstreme midler som må til for å gjøre det.

Forskeren tror Putin ønsker å få kontroll på Ukraina, og hindre at landet blir en del av Vesten.

Russland: Ingen plan om okkupasjon

Forsker Marianne Riddervold ved Nupi sier det kun er Putin som vet hva som er hans langsiktige mål:

– Men det han har sagt selv, er at han ønsker at Russland skal bli en stormakt igjen.

Ifølge Riddervold handler det om å lage en sikkerhetsbuffer mellom Øst og Vest, og at Putin lenge har ment at det var feil å løse opp Sovjetunionen.

– Han er veldig tydelig på ideen om at Ukraina egentlig er en del av Russland.

– De fleste mener vel nå at han ønsker en regimeendring.

Også Jen Psaki, talsperson for Det hvite hus, sier USA mener Putin har «større ambisjoner enn Ukraina». Hun gikk ikke mer i detalj på hva det betyr.

Fredag avviste Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at de har planer om å okkupere Ukraina.

Han sa også at Russland ønsker at det ukrainske folk skal være uavhenig, men at de ikke ser noen noen mulighet for å anerkjenne den sittende regjeringen. Ifølge Lavrov vil ikke Moskva at «nynazister» skal styre Ukraina.

Ifølge Lavrov er Russland klar for å snakke med Kyiv, men bare hvis ukrainske styker legger ned våpnene, skriver AFP.

Kan bli geriljakrig

Ifølge Riddervold får Russlands angrep store konsekvenser. Både økonomisk, politisk og i spørsmål om sikkerhet.

– Først og fremst er dette en humanitær krise for menneskene det gjelder. Det er allerede i ferd med å utvikle seg til en stor flyktningkrise.

– Krig er tilbake i Europa

– Spørsmålet nå er hvor fort det kommer til å gå. Jeg er ikke noen militærekspert, men jeg forstår på de som er det, at det som kan skje er at det utvikler seg til geriljaliknende krigstilstander, som kan trekke ut lenge.