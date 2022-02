Verdien på rubelen falt med nesten 30 prosent, målt mot amerikansk dollar, da markedene åpnet i dag. Det er den første handelsdagen etter at Vesten kunngjorde sine økonomiske sanksjoner mot Russland.

Verdien falt til 119 rubler per dollar, en nedgang på 28,77 prosent fra nivået på 83,64 rubler per dollar fredag, i følge The Guardian.

Nå hever Den russiske sentralbanken sin styringsrente til 20 % fra 9,5 % for å motvirke at rubelen faller ytterligere i verdi og for å demme opp mot høyere inflasjon, i følge Reuters.

Samtidig steg prisen på amerikansk lettolje 5,07 prosent til 96,23 dollar fatet i morgenhandelen mandag, mens prisen på nordsjøolje steg 4,30 prosent til 102,14 dollar fatet.

Norge slutter seg til

I går sa statsminister Jonas Gahr Støre at Norge fryser de 27 milliarder kronene i investeringer som oljefondet har i Russland. Regjeringen har også gitt klarsignal til at fondet skal selge seg helt ut av Russland, over tid, slik at man vet hvem som kjøper aksjene.

EU, Storbritannia og Norge har utestengt flere russiske banker fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT og frosset alle verdiene den Russiske sentralbanken har i EU.

SIKRER SEG KONTANTER: Allerede på torsdag gikk russerne til minibanker for å ta ut penger, som her i St. Petersburg. Det var dagen Russland angrep Ukraina. I følge Russlands sentralbank tok russerne ut 111 milliarder rubler i kontanter bare på torsdag. Det er 14 milliarder kroner i kontanter. Foto: Dmitri Lovetsky / AP

Russere tar ut penger

I Moskva begynte folk å ta ut penger fra minibankene for å sikre seg kontanter før straffetiltakene for alvor slår inn, melder NTB.

Den russiske sentralbanken ber folk om å unngå å tømme kontoene sine.

Ifølge Russlands sentralbank tok russerne bare torsdag ut 111 milliarder rubler eller nær 14 milliarder kroner i kontanter.

Verken Visa eller MasterCard blir nå akseptert for dem som har internasjonale bankkontoer.

– Hvis det oppstår en fullskala bankpanikk, er det en drivkraft for en krise i seg selv, sier Adam Tooze, professor i historie ved Columbia University og direktør for European Institute.

Den russiske sentralbanken letter regelverket for å øke likviditeten, melder Reuters.

- Russlands sentralbank sier i dag at den vil frigjøre 733 milliarder rubler (7,31 milliarder dollar) i lokale bankenes reserver.