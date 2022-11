Russerne holder fortsatt Kherson

– Det ser ut til at russerne forsøker å gjennomføre en tilbaketrekking i flere faser. De gjør dette for å unngå at avdelinger blir omringet, skriver analytikeren Michael Kofman. Han leder russlandstudiene ved tenketanken CNA.

Det betyr at russerne ikke forlater Kherson i samlet flokk. De holder tropper tilbake for å skjerme tilbaketrekningen til de andre.

Militæreksperten Mick Ryan poengterer at dette er noe av det mest kompliserte en militær styrke kan gjennomføre.

– Det er mye som kan gå galt for russerne, og i hælene vil de ha en aggressiv ukrainsk styrke, skriver Ryan.

Ryan er tidligere general i det australske forsvaret er nå tilknyttet Center for Strategic & International Studies.

FØRSTE STORE BESLUTNING: General Sergej Surovikin har vært sjef for de russiske styrkene i Ukraina i bare noen uker. Nå har han lagt planer for en operasjon som kan gå veldig galt. Foto: Pavel Golovkin / AP

Spare utstyr og liv

Den øverste lederen for de russiske styrkene i Ukraina, general Sergej Surovikin fikk i går tillatelse av hærledelsen til å trekke styrkene over til den andre siden av elven Dnipro.

– Begynn tilbaketrekkingen. Ta alle forholdsregler slik at troppene, utstyret og kjøretøyene blir overført til den andre siden av elven på en trygg måte, sa forsvarssjef Sergej Sjojgu.

Det som har satt scenen for det som skjer nå, er ukrainernes angrep mot broene over Dnipro. Det gjorde at russerne på «feil» side av elven fikk problemer med forsyningene.

RETT BAK RUSSERNE: De ukrainske styrkene står utenfor byen Kherson. De skal være klare til å angripe de tilbaketrekkende russerne. Foto: STRINGER / Reuters

Ukrainerne går sakte fram

Kofman tror ukrainerne nå forsøker å finne ut hvor russerne står svakt. At de prøver å rykke fram samtidig som de unngår store tap.

Russeren har i de siste dagene sprengt en rekke broer i området. Det har blitt tolket som et forsøk på å bremse ukrainerne når tilbaketrekkingen skjer.

Mick Ryan mener ukrainerne ønsker å ødelegge og erobre så mye som mulig av de russiske styrkene i Kherson.

– Disse russiske styrkene vil da være ute av stand til å gjennomføre operasjoner andre steder. Å ødelegge dem vil også være en betydelig seier for ukrainerne, skriver Ryan.

Angrepet kolonne

Det kommer lite informasjon fra ukrainerne om hva som skjer ved Kherson-fronten. Den ukrainske presidenten sa i en tale onsdag kveld at de ikke ønsket å gi noen gratis til russerne.

– Vi vil gå forsiktig fram for å gjøre våre tap så små som mulig, sa president Volodymyr Zelenskyj.

Hans rådgiver, Oleksiy Arestovych, skriver at de angriper russerne. Han hevder en kolonne i nærheten av Antonivka-broen i Kherson ble tatt under ild natt til torsdag.

– Den det er allerede helt klart at tapet av Kherson for den russiske føderasjonen er et strategisk, moralsk og politisk sammenbrudd, skriver Arestovych.

UNDER ILD: De mulige krysningspunktene ved Kherson. Dette er en operasjon som russerne må gjennomføre mens de står i fare for å komme under presis ukrainsk artilleriild. Foto: Twitter/NLwartracker

Sårbare

Russerne må bruke improviserte ferger for å flytte styrkene til den andre siden av Dnipro. Disse fergene har en rekke ganger vært under beskytning. Elven, og området rundt er innenfor rekkevidde for ukrainske presisjonsvåpen.

Under tilbaketrekningen fra fronten, oppmarsjen mot fergeleiene, under overfarten og senere kan de bli mål.

Ryan mener oppgaven russerne må gjennomføre er vanskelige.

– Den militære ledelsen må utmerket taktisk sans. De må ha god forståelse av terrenget og kapasiteten til sine egne styrker. Den øverste lederen må forstå at en feil kan bety ødeleggelsen av hele den tilbaketrekkende styrken, skriver Ryan.