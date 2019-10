Russerne har nesten halvert alkoholforbruket

En ny rapport fra Verdens helseorganisasjon viser ifølge AFP at alkoholforbruket i Russland har gått ned med 43 prosent siden 2003.

Det er ganske dramatiske tall i et land som har vært en av verdens storforbrukere av alkohol.

– Situasjonen endres kraftig. I løpet av de siste seks-sju år, har alle våre målinger blitt lavere når det gjelder forbruk av alkohol, sier Tatjana Klimenko ved Det nasjonale senteret for avhengighet til nyhetsbyrået RIA Novosti.

Drikker mindre vodka

Russernes drikkevaner er i ferd med å endre seg.

MER SJELDENT: Russere som bøtter ned vodka er ikke så vanlig, det viser den nye statistikken. Foto: MIKHAIL METZEL

Det drikkes mindre hjemmebrent og mindre andre sterke drikkevarer som vodka.

Blant yngre mennesker konsumeres det i steden mer vin og øl, altså drikkevarer med en lavere alkoholprosent.

Tidligere var det ikke uvanlig å drikke alkohol på mange arbeidsplasser, men i de russiske storbyene forekommer dette nå sjelden.

Lange arbeidsdager og press for å oppnå resultater, gjør alkohol stadig mindre aktuelt.

Tøffe tiltak

Russiske myndigheter har i en årrekke satt inn ulike tiltak for å begrense bruken av alkohol.

FORBUD: Fra klokka 23 - 08 er det ikke lov å selge alkohol i russiske butikker. Mange russere synes det er ganske strengt. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Det er innført et totalforbud mot reklame for alkoholholdige drikker.

Før var det tillatt å selge alkoholholdige drikker døgnet rundt i butikker og kiosker.

Først ble forbudt å selge alkohol fra kiosker. Så ble det stans i alkoholsalget i butikkene fra 23 - 08. Dessuten er det nulltoleranse for å kjøre bil i påvirket tilstand.

Russerne drikker mindre enn europeere

Den nye statistikken viser dessuten at folk i Russland nå i snitt drikker mindre enn franskmenn og tyskere.

VAR MISLYKKET: Mange tidligere ledere har forsøkt å få russerne til å drikke mindre. Dette er en kampanjeplakat fra Sovjetunionen.

Russiske medier melder at det gjennomsnittlige forbruket av alkohol nå ligger på 12,5 liter per person i året. Det slår godt ut på fokehelsestatistikken.

På 1990-tallet var forventet levealder for russiske menn bare 57 år, nå er den 68 år for menn og 78 for kvinner.

Kanskje er også eksempelets makt til stede i Russland. President Vladimir Putin er kjent for å drikke svært lite.

Som regel hever han bare glasset når han er nødt til det i offisielle sammenhenger.

SUKSESS: President Vladimir Putin har klart å få ned alkoholkonsumet i Russland. Selv drikker han svært lite, som regel hever han bare glasset i offisiell sammenheng. Foto: SERGEI KARPUKHIN

Mange politiske ledere har forsøkt tidligere å dempe russernes lyst på vodka gjennom ulike kampanjer.

Den nåværende presidenten er den eneste som virkelig har klart det som mange så på som en umulig oppgave.