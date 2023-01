Russerne bruker langt mindre artilleri

– Før brukte russerne 60.000 granater om dagen, nå er de nede i 19.000 til 20.000 fortalte Kyrylo Budanov til ukrainsk fjernsyn. Budanov leder den ukrainske militære etterretningen.

Amerikanerne har andre tall, men sier de har sett den samme trenden.

– Det russiske forbruket er nå omtrent 5.000 granater om dagen, ned fra 20.000, skriver CNN. Kildene til nyhetskanalen er det som kalles amerikanske tjenestepersoner.

Uavhengig bekreftelse av disse tallene er ikke mulig. Gjennom krigen har mønsteret vært at ukrainerne har høye tall på den russiske aktiviteten og russiske tap. Amerikanerne har operert med konservative tall.

Det var i mai og juni i fjor russerne skal ha brukt mest artilleri.

NESTEN LIKT: Ukrainerne bruker blant annet panservernkanonen MT-12 som vanlig artilleri. Ukrainerne har nå tilgang til så mye artilleri at de nesten skyter like mye som russerne. Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Nedgang i antall steder

I de to siste ukene skal det også ha vært en nedgang i antall steder russerne angriper med artilleri per dag. Det er et annet tall enn antall granater brukt. Når russerne skyter på et mål med artilleri, så kan antall brukte granater variere sterkt.

1. januar angrep russerne 93 steder med artilleri. Onsdag denne var tallet 78. Kilden til dette er den ukrainske generalstaben.

– Nedgangen i bruken av artilleri gjelder ikke alle steder og alle dager. Spesielt ved Bakhmut og Kreminna kan russerne fortsatt bruke store mengder granater, forteller kildene til CNN.

NEDGANG: Grafen viser hvor mange steder i Ukraina som har bitt beskutt av russisk artilleri. Fra nyttår har det vært en nedgang. Foto: UGS/ragnarbjartur

Sliter med forsyninger

– Russerne bruker opp lagrene av artilleriammunisjon veldig raskt. Det er egentlig bemerkelsesverdig hvor raskt det går, sa den amerikanske etterretningssjefen Avril Haines i desember.

Hun la til at russerne ikke er i stand til å produsere like mye som de bruker. Det amerikanske forsvaret mente i desember at russerne tidlig i 2023 vill ha brukt opp lagrene av kvalitetsammunisjon.

USIKKER AMMUNISJON: Bilde fra et russisk våpenlager. Gammel og kanskje skadet ammunisjon kan blant annet være en fare for brukeren. Foto: yaplaka

– Dette vil tvinge dem til i økende grad bruke ammunisjon som er i dårlig forfatning. Ammunisjon som kanskje ikke virker, sa en høytstående tjenesteperson i Pentagon.

Har konsekvenser

Budanov i den ukrainske etterretningen hevder at russerne har tømt lagrene av artilleriammunisjon i Belarus. The Institute for the Study of War (ISW) mener dette påvirker hva russerne kan gjøre.

– At lagrene i Belarus er tømt, er en ytterligere indikasjon på at et nytt angrep mot Ukraina fra Belarus er usannsynlig i de kommende månedene, skriver ISW.

Instituttet påpeker at den meldte mangelen på ammunisjon også kan forhindre russerne å gjennomføre store offensive operasjoner i Ukraina.

Den russiske doktrinen er å bruke store mengder artilleri for å bryte ned fiendens forsvarsstillinger. Dette er det de har gjort til nå ved fronten i Bakhmut.

DOKTRINE: Bilde tatt i byen Soledar ved Bakhmut 2. januar. Byen har nå falt. Russisk artilleri har ført til at nesten hele byen er ødelagt. Foto: Maxar

Kan åpne for ukrainerne

Det er ventet at ukrainerne kommer til å gjennomføre et større angrep løpet av den første delen av året. Militæranalytikeren Phillips OBrien mener mangelen på ammunisjon vil gjøre det vanskelig for russerne å forsvare seg mot et slikt angrep.

Militæreksperten Mick Ryan skriver det fortsatt er mulig for russerne å innlede offensive operasjoner. Han peker på at den russiske mobiliseringen har gitt dem tilgang på mange soldater. Samtidig peker Ryan på ammunisjonsmangelen.

– De har ikke nå de samme ressursene til å gjennomføre angrep som de hadde i februar, skriver Ryan på Twitter.