Russerne åpner korridor for evakuering fra Mariupol

Det er beboere i Mariupol og Volnovakha som skal få evakuere fra klokken 8 norsk tid. Det melder det russiske forsvarsdepartementet, ifølge nyhetsbyråene Interfax og Reuters.

Havnebyen sørøst i landet har vært utsatt for harde angrep fra russiske styrker i fem dager. Det har vært kontinuerlige angrep fra russisk artilleri, og byen har skal være omringet og avskåret fra alle forsyninger.

Mariupol ligger nær frontlinjen for krigen i Donbas i Øst-Ukraina, som har rast siden 2014, og er den største gjenværende havnebyen som fremdeles er under ukrainske myndigheters kontroll ved Azovhavet.

Borgermesteren ba innstendig om militær assistanse til å opprette en humanitær korridor ut av byen, slik at man kan begynne evakuering av byens 400.000 innbyggere.

En 15 år gammel gutt er skadet i et rakettangrep og er fraktes bak i en bil for å få medisinsk behandling onsdag 2. mars. Foto: Evgeniy Maloletka / AP

Langer ut mot Nato

President Volodymyr Zelenskyj har bedt Nato sørge for en flyforbudssone over Ukraina. Det vil innebære å sende kampfly fra Nato inn i Ukraina for å hindre russiske fly over landet.

Men på medlemslandenes utenriksministermøte fredag, avviser forsvarsalliansen forslaget.

– Vi er ikke en del av denne konflikten, men vi har et ansvar for at den ikke eskalerer og sprer seg fra Ukraina. Det vil være mer ødeleggende og farligere, sier Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.

Nato mener at en flyforbudssone vil resultere i konfrontasjon mellom Nato og Russland.

I en sint beskjed til Nato uttaler Volodymyr Zelenskyj at Natos argument reflekterer «selvhypnosen til de som er svake og har dårlig selvtillit» og at Vestens tilbakeholdenhet indikerer at «ikke alle anser kampen for frihet som Europas fremste mål».

– Alle menneskene som vil dø fra og med i dag vil dø på grunn av dere. På grunn av deres svakhet, på grunn av deres mangel på enhet, sa Zelenskyj, skriver Axios.

Advarer mot nytt kjernekraft-angrep

Ifølge USAs ambassadør er de russiske styrkene drøye 3 mil unna det nye kjernekraftverket, melder The Guardian.

– Putin må stoppe sin galskap, han må stoppe det nå, sa Linda Thomas-Greenfield i møtet i sikkerhetsrådet.

BA PUTIN STOPPE ANGREP: USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield under Sikkerhetsrådet krisemøte natt til lørdag om krigen i Ukraina. Foto: CARLO ALLEGRI / Reuters

Ifølge BBC refererte hun antagelig til atomkraftverket Yuzhnoukrainsk, rundt 30 mil sør for Kyiv.

Natt til fredag begynte det å brenne på Ukrainas og Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja, etter russiske angrep. Det førte til internasjonal bekymring for store radioaktive utslipp.

Både Ukrainas myndigheter og myndighetene i mange andre land fordømte angrepet på det sterkeste.

Angrep på atomkraftverket Zaporizjzja natt til fredag.

Brannen er slukket, det er ikke rapportert om noen radioaktive utslipp. Russiske soldater har nå kontroll på dette kjernekraftverket.

Flyalarm flere steder i landet

Tidlig lørdag morgen meldes det om flyalarm i Ukrainas hovedstad Kyiv og i Kyiv fylke, i byen Tsjernihiv nordøst for Kyiv, i byen Zjytomyr nordvest i landet og i byen Sumy nordøst. Også i Lebedyn, er småby i Sumy oblast i det nordøstlige Ukraina har flyalarmen gått, melder Kyiv Independent. Folk blir bedt om å søke tilflukt.

Innbyggerne blir bedt om å søke ly i nærmeste tilfluktsrom.

Det er også kommet rapporter om gatekamper i Sumy, skriver Kyiv Independent.

Innbyggere blir bedt om å holde seg hjemme eller søke seg til et trygt sted.

Flere eksplosjoner er hørt i Kharkiv natt til lørdag, melder Kyiv Independent.

Kharkiv er Ukrainas nest største by med rundt 1,4 millioner mennesker. Byen har vært under harde angrep i mange dager.

Ødelagt kafé i Kharkiv 4. mars. Foto: OLEKSANDR LAPSHYN / Reuters

Småbyen Trostjanets har falt

Russland skal ha erobret småbyen Trostjanets, nordøst i Ukraina, ifølge ukrainske myndigheter.

Guvernøren i Sumy-regionen der Trostjanets ligger, sier at russiske styrker kontrollerer ambulansestasjonen og nekter leger dra ut til sivile, med unntak av barn.

Leger har blitt advart om at de vil bli skutt hvis de drar på egen hånd, sier guvernør Dmytro Zhyvytskyj, ifølge Sky News.

Pro-russiske demonstrasjoner i Serbia

Flere hundre tilhengere av ytre høyre-grupper marsjerte fredag kveld i sentrum av Serbias hovedstad Beograd til støtte for den russiske invasjonen av Ukraina, melder Reuters.

Pro-russiske demonstrasjoner i Beograd fredag 4. mars Foto: STR / Reuters

Serbia har kritisert angrepet på Ukraina men har nektet å innføre sanksjonen mot Russland. Mange serbere er vennlig innstilt til Russland, og landene deler en ortodoks kristen tradisjon.

Serbias president Aleksandar Vucic har klaget over press fra vestlige land mot Serbia fordi landet myndighetene har tette bånd med Russland.