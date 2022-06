– Jeg er ikke så glad i å arbeide på datsjaen, jeg liker best å slappe av her, sier Aleksej Larmet.

34-åringen viser rundt på fritidseiendommen som han arvet for noen år siden i utkanten av Moskva.

SELVGJORT: Aleksej Larmet vanner grønnsakene med vann fra egen brønn. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Han arbeider med å organisere konserter i den russiske hovedstaden, og er vant til å kjøpe det han trenger av matvarer i butikken.

Men i år har han for første gang bestemt seg for å dyrke sine egne grønnsaker.

– Siden alle nå har bestemt seg for å dyrke noe på datsjaen, så vil jeg også gjøre det, sier 34-åringen.

For en måned siden sådde han frø til agurker og tomater hjemme på kjøkkenet.

Nå skal de små og skjøre plantene i jorda i et lite drivhus.

Larmet har lest på nettet hva han bør gjøre for å lykkes best mulig.

GOD STEMNING: Grillen fyres opp på datsjaen. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Han håper at han skal kunne høste agurker og tomater om et par måneders tid.

Men han er litt misfornøyd med at vennene viser laber interesse for å være med og hjelpe nå. Gravingen må han selv stå for, og frykter at mangel på trening skal gå ut over ryggen.

– Vennene dukker nok opp når grønnsakene skal høstes inn og spises, sier Larmet med et skjevt smil.

Selger mer enn vanlig

Byen Strunino ligger et par timers kjøring utenfor Moskva. Der driver Jelena Feopentova et plantesenter. Hun viser oss rundt i drivhuset.

– Squash er svært populært i år. Vi har også solgt nesten alt av tomater og paprika, sier Feopentova.

INTERESSE: Eieren av et plantesenter i byen Strunino utenfor Moskva sier at hun har solgt mye mer poteter og grønnsaker enn vanlig. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Hun merker en stor interesse for å plante grønnsaker.

Hun har solgt tre ganger mer poteter enn vanlig, og er tom for løk.

Hun mener at mange russere vender tilbake til røttene.

De har bestemt seg for å plante mindre plen og gress og mer matnyttige planter. Mange frykter at det blir høye priser til vinteren.

– De har bestemt seg for å være på den sikre siden, for du blir ikke mett av gress, sier eieren av plantesenteret.

Det finnes ikke offentlig russisk statistikk som viser at befolkningen dyrker mer mat på grunn av usikkerhet rundt krigen i Ukraina.

Men avisa Moskovskij Komsomolets skriver at russere frykter prisstigning og varemangel på grunn av de vestlige straffetiltakene. Og at de derfor produserer mer på egne jordlapper.

Regionavisa Rostov Gazeta skriver at det dyrkes mer i år enn i fjor på folks datsjaer.

Den russiske staten sier at det ikke kommer til å bli mangel på mat.

Yngre planteentusiaster

– God dag, jeg har sagt det i mange episoder av "Plantedrømmen", sier Nikolaj Katsjalin. Han sitter inne i drivhuset sitt utenfor Moskva og spiller enn en ny episode til bloggen han driver.

IKKE BARE GAMLINGER: Nikolaj Katsjalin spiller inn en ny episode til bloggen sin om planting av frukt og grønnsaker. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Katsjalin henvender seg til nybegynnere som skal dyrke fram grønnsaker, frukt og blomster. Han formidler sine egne erfaringer, både de gode og de dårlige.

Han vil ikke at de som følger ham skal føle seg dumme. 45-åringen mener det er altfor mange bloggere som forsøker å framstille seg selv som genier.

Katsjalin har bare holdt på et par år, men merker at interessen har økt den senere tiden.

– Mitt publikum har blitt yngre. Nå er de fleste fra 45 år, en betydelig andel er også mellom 35 og 45 år, sier han.

POPULÆRT: Nikolaj Katsjalin redigerer en ny episode til bloggen sin om det som foregår i hagen. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Bloggeren mener at folk ute i regionene kan dyrke selv for å spare penger, men det gjelder ikke de som bor i og rundt de store byene.

– Folk planter for sin egen del, for sin egen fornøyelse. De vil spise noe som er naturlig og noe som smaker bedre enn det i butikken, understreker Katsjalin.

– Det blir mer poteter

1990-tallet var svært tøft for mange russere. Overgangen fra det kommunistiske Sovjetunionen til en slags markedsøkonomi var smertefull.

Det var rasjonering av sukker og flere andre matvarer, i tillegg til at butikkhyllene ofte var tomme for matvarer.

STOLER IKKE PÅ ANDRE: Økonomen Natalja Zubarevitsj sier at russerne bruker alle krefter på å klare seg best mulig gjennom krisetider. Blant annet ved å dyrke sin egen mat. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Den russiske økonomen Natalja Zubarevitsj sier til NRK at russere flest ennå ikke har merket noe særlig til de vestlige straffetiltakene. Varemangel og arbeidsledighet kommer først til å øke utover høsten og vinteren, mener hun.

Russernes levestandard kommer til å bli betydelig lavere. Når det er krise, begynner russerne å dyrke mat selv. De gjør ikke opprør mot myndighetene, de bruker heller alle krefter på å klare seg gjennom vanskelighetene så godt som mulig, sier økonomen.

– Det blir mer poteter, agurker og tomater. Livet med jorda er en tradisjon for den russiske befolkningen. På 90-tallet gravde folk i jorda langs alle jernbanelinjene ved Moskva. De plantet poteter for å få mat fra jorda. Selvsagt vil de gjøre det nå også, understreker Zubarevitsj.

Mange bekymringer

På datsjaen i utkanten av Moskva er Aleksej Larmet i gang med å vanne de små agurk- og tomatplantene som er satt i jorda inne i drivhuset.

Aleksej Larmet er spent på om han kan høste inn agurker og tomater om et par måneder. Mange russere legger ned grønnsaker på glass og spiser det i løpet av vinteren. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Han vil helst ikke snakke om de vestlige straffetiltakene og hva de kan komme til å bety for han og Russland. Han vil ikke blande seg inn i politikken.

Men 34-åringen misliker usikkerheten som råder i landet nå.

– Vi har blitt skremt av kursen på dollar, av mangel på bensin, av sanksjoner som vi har levd med lenge. Nå er alle usikre på hva som kommer til å skje videre. Jeg vet ikke hvordan morgendagen blir, sier Larmet.