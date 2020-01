De to mennene ble oppdaget i august i fjor og ble utvist fra Sveits, men hendelsen er først blitt kjent nå gjennom avisa Tages-Anzeiger i Zürich.

Ifølge avisas kilder i politiet forberedte russerne trolig avlytting av konfidensielle diskusjoner som skulle finne sted flere måneder senere, i Davos nå i januar.

Den russiske ambassaden i Bern sier i en kommentar til BBC at den sveitsiske avisa har forsøkt å piske opp en skandale ut ifra ingenting.

– Det finnes ikke fnugg av bevis, sier Stanislav Smirnov, en talsmann for ambassaden til AFP.

Bevæpnet sveitsisk sikkerhetspoliti vokter over Davosmøtet, men avlyttingsutstyr skal ha blitt forsøkt installert lenger møtet skulle arrangeres. Foto: FABRICE COFFRINI

– Mennene ble oppdaget under en rutinekontroll. De hadde russiske diplomatpass, men var ikke formelt registrert som diplomater i Sveits. Det sier Anita Senti, til nyhetsbyrået AFP. Hun er talskvinne for det lokale politiet i byen Graubuenden.

Ble varslet av sikkerhetstjenesten

Den britisk-amerikanske finansmannen Bill Browder sier til Reuters at sveitsisk sikkerhetstjeneste tok kontakt med ham i fjor.

Browder sier at sikkerhetstjenesten gjorde det fordi de fryktet for hans sikkerhet under Davos-møtet, der han nå deltar.

Intervjuet med Browder kan du se her via twitterkontoen til Reuters.

Browder er kjent som en skarp kritiker av Russlands president Vladimir Putin.

Han har i en årrekke kjempet aktivt for å gi russeren Sergej Magnitskij oppreisning. Han var Browders advokat da han drev forretningsvirksomhet i Russland.

Bill Browder ble varslet om russisk overvåkning av Davos-møtet Foto: Virginia Mayo / Virginia Mayo

Magnitskij døde i et russisk fengsel i 2009.

Browder ber andre land innføre straffereaksjoner mot russiske ledere. Han mener at de er ansvarlige for Magnitskijs død.

Mer om Bill Browders virksomhet kan du lese her.

Også mistanke om andre angrep

Sveitsiske myndigheter mener de er blitt utsatt for to russiske avlyttingsforsøk tidligere. De viser til et forsøk på å hacke seg inn i Spiez laboratoriet i Bern i 2018. De utfører oppdrag for Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW).

Sveitsiske sikkerhetspoliti mener at russiske hackere forsøkt å trenge inn i datasystemet til Spiez laboratoriet i Bern Foto: ARND WIEGMANN

Laboratoriet arbeidet da med å analysere nervegiften som nesten tok livet av den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans datter i Storbritannia i mars 2018.

Sveitsiske sikkerhetsmyndigheter har også hatt mistanke om at Russland har stått bak cyberangrep mot Verdens antidopingbyrå (WADA) i 2016 og 2017. Microsoft har opplyst at det trolig var russiske hackere, skriver New York Times.

Dopingbyrået har i en årrekke gransket dopingbeskyldninger mot russiske idrettsutøvere.