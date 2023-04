Rundt 70 norske fortsatt i Sudan – UD prioriterer diplomater

Norge har for tiden tre utsendte diplomater i Sudans hovedstad Khartoum. På grunn av kampene har det ikke vært mulig å få disse ut av landet.

Situasjonen er for uoversiktlig til å evakuere alle norske borgere, mener Utenriksdepartementet (UD).

– Det er rundt 70 norske borgere i Sudan. Vi har kontakt med de som har registrert seg og de som ønsker kontakt med Utenriksdepartementet. Også for å kartlegge om de ønsker bistand til å komme seg ut av Sudan, når situasjonen tillater det. Situasjonen er for uoversiktlig til at vi får det til nå, sier avdelingsdirektør Tuva Bogsnes i UD til NRK.

KAMPER I HOVEDSTADEN: Røyk stiger opp fra et boligområde i Khartoum. Bildet ble tatt sist uke. Foto: AFP

– Dere vurderer å hjelpe ut norske borgere når det er mulig?

– Vårt hovedfokus nå er våre tre norske diplomater. Vi jobber med å få til en evakuering av disse og jobber både med diplomatiske og militære spor, svarer Bogsnes.

– Hva betyr det?

– Det betyr at vi kartlegger alle muligheter i forhold til hvordan vi skal få evakuert ut disse tre fra Sudan. Vi samarbeider med en rekke land og forsøker å finne de mulighetene som finnes.

Sverige åpner for å sende væpnet styrke

Sveriges regjering ønsker å sende en væpnet styrke til Sudan for å bistå i evakueringen av egne og andre lands borgere fra Sudan.

Rundt 100 svenske statsborgere antas å befinne seg i Sudan. På Sveriges ambassade i hovedstaden Khartoum arbeider et titall svensker.

– Er det vurdert av Norge å gjøre det samme som Sverige?

– Jeg kan ikke gå inn i detaljer på det, men det jeg kan si, er at vi snur hver stein i forhold til det å finne muligheter til å få evakuert. Først og fremst disse tre diplomatene, men også for å berede grunnen for å få evakuert de norske borgerne som er i Sudan, sier Bogsnes.

– For farlig

Kampene i Sudan mellom hærstyrkene til landets to mektigste generaler brøt ut 15. april. Hundrevis av sivile er blitt drept.

Kampene har fortsatt etter at både regjeringshæren og den paramilitære gruppen RSF kunngjorde en tre dager lang våpenhvile. Lyden av kraftig skyting, høye eksplosjoner og kampfly kunne høres over mange deler av hovedstaden lørdag.

Utenriksdepartementet mener det må bli roligere på bakken før Norge eventuelt kan få evakuert alle med norsk tilknytning.

– Nå er det for farlig. Det er uoversiktlig, og det er ikke mulig å gjøre det nå, sier Bogsnes til NRK.