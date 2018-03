Rundt 30 kandidater til valget i Mexico er drept

– Det er farlig å stille til lokalvalg i de mest utsatte statene i Mexico, sier Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, samt leder for norsk nettverk for Latin-Amerika-forskning.

1. juli er det valg i Mexico. Da skal innbyggerne velge både president, parlamentsmedlemmer og regional- og lokalpolitikere. De fleste kandidatene som er drept, stilte til valg i ordfører- eller regionalparlamentsvalg, ifølge innenriksminister Alfonso Navarrete, skriver NTB.

Organiserte kriminelle og narkokarteller

Benedicte Bul er professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, samt leder for norsk nettverk for Latin-Amerika-forskning. Foto: NRK

– 30 er høyt. Det er ikke uvanlig at kandidater til lokal- og delstatsvalg blir drept. Det er lokalvalg i en rekke av delstatene som har størst problemer knyttet til kriminelle organisasjoner inkludert narkotikakarteller, forklarer Bull.

Narkotikakartellene har spesielt stor makt i områdene nord og på sørvestkysten av Mexico, men har spredt seg også til sentrale områder.

Den sørvestlige delstaten Guerro er blant dem som er hardest rammet av volden. Organiserte kriminelle og narkokarteller prøver ofte å få innflytelse over politikken i Mexico, spesielt på lokalnivå, og går etter politikere som markerer seg imot dem, skriver NTB.

Bull forteller videre at også kandidater fra de kriminelle gruppene selv stiller kandidater.

– Tilliten til politiske myndigheter blir veldig tynnslitt. Mange er kjøpt av kartellene og lokalt vet man ofte hvem det er som er involvert i korrupsjon. Jeg er veldig imponert over de kandidatene som faktisk stiller til valg og prøver å rydde opp i dette. Men de er jo ekstremt utsatt, sier hun og viser til at også journalister er blant dem som har grunn til å frykte for livet.

– Har skjedd endringer etter at Trump kom til makten

Den sittende presidenten, Enrique Peña Nieto, fra partiet Partido Revolucionario Institucional, er svært upopulær og har ikke klart å styrke sin popularitet etter Trumps trusler om mur og å bryte handelsforbindelser. Blant annet derfor sliter kandidaten fra hans parti.

Bull mener det er vanskelig å si noe om innflytelsen de kriminelle grupperingene har på presidentvalget, men at både endringene med rot i USA og at man for første gang åpner for uavhengige kandidater skaper en ny dynamikk i politikken.

– Etter at Trump kom til makten har det skjedd store endringer i den politiske balansen i Mexico. Ved store endringer øker ofte volden, fortsetter hun.

I fjor opplevde Mexico sitt blodigste år siden tellingene startet, med 29.000 drap. En av de største avisene i landet, Milenio skriver at innenriksministeren nå oppfordrer alle partiene til å opprettholde dialogen for å styrke sikkerheten før valget.

Det er ingen tvil om at det meksikanske valget kommer til å bli en thriller. En blodig thriller.