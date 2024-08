25 millionar sudanarar svelt og manglar vatn.

Det er villa politikk frå den sudanske hæren (SAF) og den paramilitære hæren RSF, ifølge FN.

Dei to hærane har kriga mot kvarandre i 16 månadar, og aktivt slått ned på naudhjelp til sivilbefolkninga undervegs.

Men fredag melder nyheitsbyrået AFP at partane har gått med på å la naudhjelp passere gjennom to, kanskje tre, korridorar inn til Sudan.

– At vi ser på dette som eit lysglimt, seier noko om kor ille det står til, seier forskar og Sudan-ekspert Liv Tønnessen ved Christian Michelsens institutt.

Slår hardt ned på naudhjelp

Kampane mellom SAF og RSF braut ut i hovudstaden Khartoum april 2023, men valden spreidde seg raskt til resten av landet.

Hærane bruker svolt, tørste og seksuell vald som våpen for å terrorisere folket, viser rapportar frå FN.

I tillegg er fleire hundre tilfelle av kolera registert i landet dei siste vekene, etter at kraftig regn spreidde smitte i drikkevatnet, ifølge den sudanske helseministeren Haitham Mohamed Ibrahim.

Flyktningar frå Sudan kjem om bord i båtar til Sør-Sudan, nabolandet i sør. Sør-Sudan har vore herja av krig i fleire tiår, og har ikkje ressursane til å ta seg av naboane som kjem frå nord. Foto: LUIS TATO / AFP

Hærane har aktivt blokkert lastebilar med naudhjelp frå å kome inn til dei ramma områda.

Og ikkje nok med det.

– Det finst eit stort hjelpeapparat på bakken der sudanarar sjølv gjer det dei kan, med veldig lite middel, for å gi naudhjelp til andre. Men også desse gruppene blir brotne ned av hærane, seier Tønnessen.

For gruppene som organiserer den humanitære hjelpa på bakken, er dei same som organiserte revolusjonen i 2019.

Då velta folket det islamistiske militærregimet som hadde sete i 30 år.

– Og er det éin ting RSF og SAF er einige om, er det at dei ikkje ønsker noko folkestyre. Så dei gjer alt dei kan for å bryte ned desse gruppene no, forklarar Tønnessen.

Soldatar frå SAF, på biletet, og frå RSF bruker svolt og seksuell vald som våpen, har FN slått fast. Foto: - / AFP

Tre humanitære passasjar

Særleg i Darfur, ein region vest i landet, er lidingane enorme.

Den eine humanitære korridoren som SAF og RSF no har gått med på å beskytte, går inn til nettopp Darfur, via et krysningspunkt på grensa til nabolandet Tsjad. Det skriv AFP.

I august har flaum tatt livet av fleire menneske som allerede var fordrivne frå heimane sine av krigen. Her kviler nokre av dei som måtte flykte på nytt. Foto: EBRAHIM HAMID / AFP

I tillegg skal det vere ein passasje inn frå Port Sudan, raudehavshamna som ein kvart million sudanarar har flykta til.

Ein tredje passasje, som ikkje er heilt i boks enno, skal vere ved byen Sennar, sørvest i Sudan.

Møtte ikkje til fredsforhandlingar

Avtalen har blitt forhandla fram av ei gruppe meklarar som har sete i Sveits dei siste ti dagane.

USA har hatt ei rolle i samtalane, og Den afrikanske union, Egypt, Dei sameinte arabiske emirata og FN har vore vertskap saman med Sveits.

Tom Perriello, USA sin spesialutsending for Sudan, på fredsforhandlingane i Sveits fredag. Foto: Denis Balibouse / Reuters

RSF sende ein delegasjon til Sveits, men det gjorde ikkje SAF. Tønnessen trur ikkje ein skal stole fullt på lovnadane dei to hærane kjem med.

– Det har vore mange forhandlingar i Sudan opp gjennom åra, og kvar gong har ein gått i den same fella: ein set menn med våpen til å snakke om fred, seier ho.

– Då dreier forhandlingane seg først og fremst om korleis dei to partane, som jo er dei som hindrar fred, skal fordele kaka seg imellom.

Men katastrofen i Sudan er så stor at sjølv det minste framsteg er betre enn ingenting, legg ho til.

– Denne krigen er så grufull og utmattande at ein ser på dette verkeleg vesle framskrittet som eit slags håp.

Interessert i utanriksstoff? Høyr ein fersk episode av utanriksredaksjonen sin podkast: