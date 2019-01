Ross anbefaler forbrukslån fremfor suppekjøkken

Trump-administrasjonens nedstengning av offentlig sektor har ført til at 800.000 statsansatte ikke har fått lønn på over en måned, selv om mange av dem fortsatt tvinges til å gå på jobb.

For mange er følgene dramatiske og stadig flere oppsøker suppekjøkken for å stille sulten. Det har mangemilliardæren Wilbur Ross liten forståelse for.

– Jeg forstår ikke hvorfor de ikke tar opp lån i stedet, sier han i et intervju med CNBC.

Chelsea Higbee er gift med en av de ansatte i USAs kystvakt som nå arbeider uten lønn. Her henter hun egg, melk og brød hos en organisasjon som deler ut gratis matvarer. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Ross viser til at de det gjelder før eller siden vil få etterbetalt lønn, og han mener at de derfor kan ta opp lån med det som sikkerhet.

Ross er selv god for minst 6 milliarder kroner og medgir at det selvsagt vil påløpe renter for dem som tvinges til å ta opp slike forbrukslån.

Får kritikk

Uttalelsen har skapt reaksjoner. Den demokratiske senatoren Chuck Schumer beskriver uttalelsen som uvirkelig.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Demokratenes flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, mener uttalelsen fra Ross føyer seg inn i rekken av lignende uttalelser fra Trump-administrasjonen.

Nancy Pelosi kritiserer uttalelsene fra handelsminister Wilbur Ross. Foto: J. Scott Applewhite / AP

– De forstår ganske enkelt ikke hva det innebærer å måtte leve fra lønnsslipp til lønnsslipp, sier hun.

Trump har stanset pengeoverføringene til offentlig sektor i et forsøk på å tvinge Kongressen til å bevilge nærmere 50 milliarder kroner til bygging av en grensemur mot Mexico, noe Demokratene nekter å gå med på.

Løsningsforslag nedstemt

Senatet sa som ventet nei både til republikanernes og demokratenes forslag til løsning av budsjettkrisen. Det betyr at store deler av offentlig sektor i USA fortsatt er lammet.

Republikanernes forslag gikk i korthet ut på å gi president Donald Trump de nærmere 50 milliarder kronene han har bedt om. Pengene skal brukes til å bygge en mur langs grensa mot Mexico.

Forslaget trengte 60 stemmer for å bli vedtatt, men ble nedstemt med 50 mot 47 stemmer. Samtlige demokrater stemte imot. Tre av republikanernes 53 representanter avsto fra å stemme.

Trump-tilhengere har hengt opp en plakat i nærheten av grensen mot Mexico. Bildet er tatt ved byen Tecate i California. Fortsatt er situasjonen helt fastlåst i USA. Donald Trump får ikke de pengene han ber om og budsjettkrisen fortsetter. Foto: SCOTT OLSON / AFP

Dersom forslaget hadde blitt vedtatt, ville Trump ha gjenopptatt utbetalingene til offentlig sektor. 800.000 statsansatte ville igjen ha fått utbetalt lønn.

Demokratenes forslag til midlertidig løsning på budsjettstriden ble også nedstemt, men fikk 51 stemmer. Fire republikanere stemte for dette forslaget. 44 stemte imot og fem avsto fra å stemme.

Demokratenes forslag gikk ut på å forlenge bevilgningene til offentlige etater og institusjoner til 8. februar. Det skulle gi partene mer tid til å forhandle fram en løsning på den fastlåste striden om budsjettet og grensesikkerhet.