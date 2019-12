Byggingen av gassrørledningen Nord Stream 2 har havnet midt opp i den økende politiske spenningen mellom USA og Russland. Det var 17. desember det amerikanske Senatet godkjente sanksjoner mot selskaper som deltar i byggingen av rørledningen.

Nord Stream 2 skal frakte russiske gass til markeder i Vest-Europa gjennom Østersjøen. En tilsvarende rørledning ble tatt i bruk i 2012.

Begrunnelsen for sanksjonene er at USA frykter Europa gjennom dette prosjektet vil bli for avhengig av russisk gass, og at dette er en sikkerhetspolitisk risiko.

Samtidig mener amerikanske myndigheter at Nord Stream 2 vil gjøre det mindre attraktivt for Russland å sende gass gjennom det ukrainske ledningsnettet, noe som vil tappe Ukraina for store inntekter.

Det er fra felt som dette, Bovanenkovo nord i Russland, gassen som skal gå gjennom Nord Stream 2, kommer Foto: ALEXANDER NEMENOV

Til Kristiansand

Det sveitsisk/nederlandske selskapet Allseas, som eier rørleggingsfartøyet «Pioneering Spirit», stoppet umiddelbart arbeidet med Nord Stream 2.

Selskaper frykter de amerikanske sanksjonene kan ramme dem både i form av tapte kontrakter andre steder i verden, og gjøre det umulig å drive forretninger i amerikanske dollar, som fremdeles er det vanlige innenfor energisektoren.

«Pioneering Spirit» satte så kursen nordover, og kom torsdag til Kristiansand, der gigantskipet nå har ankret opp i den vestre delen av havnebassenget.

Hvor lenge skipet blir liggende er uklart får NRK opplyst hos vakthavende ved Havnevakten i Kristiansand.

«Pioneering Spirit» og Allseas har seks ganger tidligere brukt Kristiansand som base for utrustning.

En oversikt fra karttjenesten Maritime Traffic viser at det andre fartøyet fra Allseas som har vært involvert i leggingen av Nord Stream 2, Solitaire, også er på vei nordover gjennom Storebelt.

Rørleggingsskipet Solitaire har også vært med på å legge Nord Stream 2 gjennom Østersjøen denne høsten. Foto: STINE JACOBSEN

Finnes det alternative rørleggingsfartøyer?

Russlands president Vladimir Putin sa ifølge avisen Kommersant at landet har fartøyer som kan fullføre Nord Stream 2. Men de amerikanske sanksjonene kan forsinke prosjektet med noen måneder sa Putin.

Russland kjøpte i 2016 rørleggingsfartøyet «Akademik Tsjerskij», men dette befinner seg nå i havnebyen Nakhodka ved Stillehavet.

Ifølge kilder nyhetsbyrået Reuters har vært i kontakt med vil det ta mellom 27 og 45 dager for dette fartøyet å komme på plass i Østersjøen, enten via Suez-kanalen eller den raskere ruten med isbryter gjennom nord-øst-passasjen.

Pioneering Spirit fullfører likevel jobben?

Kommersant skriver også at det er mulig at Allseas etter å ha vurdert situasjonen bestemmer seg for å fullføre Nord Stream 2 før sanksjonene trer i kraft i slutten av februar.

Vi jobber for å finne løsninger for å bli ferdig med byggingen i tide skriver talsmann for Nord Stream 2 - prosjektet Jens Mueller til NRK Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Jens D. Mueller, som er talsmann for Nord Stream 2-selskapet, skriver i en e-post til NRK at de jobber for fullt for å fullføre byggingen så raskt som mulig,

Han vil ikke svare på om «Pioneering Spirit» skal tilbake til Østersjøen for å fullføre de 160 kilometerne som gjenstår før rørledningen er framme i Tyskland. Med den farten som «Pioneering Spirit» legger rør, kan dette gjøres på rundt 35 dager.

– Vi skal informere mer når tiden er moden skriver Mueller til NRK.

Økonomiske motiver bak de amerikanske sanksjonene?

De amerikanske sanksjonene har blitt møtt med sterk kritikk fra europeiske politikere, særlig i Tyskland. Den tyske forbundskansleren Angela Merkels talskvinne Ulrike Demmer sier de er «innblanding i våre indre anliggende».

Gasstrid skaper surt klima mellom USA og Europa

Det er også trukket fram at USA har en egeninteresse i sanksjonene fordi landet ønsker å selge flytende LNG-gass til det europeiske markedet.

Men sanksjonene har fått støtte i de baltiske land og Polen, som mener at Russland bruker gassen som et politisk våpen og at økt eksport og avhengighet av russisk gass vil være en trussel mot både EU og Nato.

USA og flere andre land frykter at Russland vil bruke gassen som politisk våpen. Foto: Dmitry Lovetsky

Ukraina har også vært positive til de amerikanske sanksjonene, selv om landet før jul ble enig med Russland om en avtale for transitt av gass gjennom ukrainsk territorium.

De norske selskapene Kværner og Veritas har på forskjellige tidspunkter vært med på byggingen av Nord Stream 2, men de skal ikke være direkte berørt av de nye amerikanske sanksjonene.

Veritas har hatt ansvaret for å kontrollere og godkjenne kvaliteten på rørledningene som legges, mens Kværner var involvert i byggingen av landanlegget for Nord Stream 2 i Russland.

Norsk selskap kan bli rammet av USAs gasstrussel