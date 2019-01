Ronald tok farvel med familien, men overlevde terrorangrepet i Kenya

Han ble reddet ut i dag morges, da det endelig var trygt. Det skriver den kenyanske avisen Citizen digital. Da hadde Ng'eno vært beleiret av terroristene inne på hotellrommets toalett.

Ronald Ng’eno, oppdaterte sin familie underveis og trodde ikke han skulle overleve da han skrev på Twitter klokken 5.22 på ettermiddagen under angrepet:

«Hvis jeg dør, jeg elsker Gud og tror jeg vil havne i himmelen. Vær så snill, fortell min familie at jeg elsker dem; Jeg elsker deg Caleb, Mark og Carol, skrev Ng'eno»

Geværskudd på alle kanter

Informasjonskonsulenten gjemte seg på et toalett og oppdaterte sin twitterkonto to timer seinere der han fortalte at han fortsatt var fanget med lyder av geværskudd overalt rundt seg.

Hotellet ble angrepet av terroristgruppen al-Shabaab som har tatt på seg skylden for angrepet. Foto: Ben Curtis / AP

Det kom informasjon om at Ng'eno var reddet noen timer tidligere, men det ble beskrevet som falske nyheter da han skrev på Twitter for å si at dette bare var rykter.

Væpnede menn stormet hotellet

Terrorangrepet startet da banken I & M ble angrepet på ettermiddagen, ifølge politiet.

Eksplosjonen utenfor banken førte til at flere parkerte biler tok fyr.

Rett etterpå sprengte en selvmordsbomber seg selv i hotellvestibylen samtidig med at væpnede menn stormet bygget.

– Vi er under angrep, fortalte en person som befant seg inne i bygningen i Nairobi på telefon til nyhetsbyrået Reuters ved 14-tiden norsk tid, før linjen ble brutt.

Det var et inferno av skudd og flammer da angrepet sto på i går ettermiddag og kveld. Foto: Josphat Kasire / AP

Da var de første meldingene om massiv skyting og to eksplosjoner kommet. Bildene fra kenyansk tv viste flammer og svart røyk som steg opp fra området til femstjernershotellet Dusit D2.

Al-Shabaab tar på seg skylden

Den somaliske ekstremistgruppa al-Shabaab har sagt at de sto bak aksjonen. Målet skal ha vært en konferanse organisert av amerikanere ved Dusit-hotellet.

Og grunnen de har oppgitt for angrepet er at president Trump vil flytte den amerikanske ambassaden i Israel til Jerusalem, ifølge AFP.

Møtestedet for konferansen ble imidlertid endret i siste øyeblikk, sier sjef for antiterrorenheten i det kenyanske politiet (ATPU), Mawira Mungania, ifølge nyhetsbyrået DPA.

– Takk for støtten

«Kjære alle og takk for støtten. Jeg er ute og hjemme med min familie. Takk tiI de tapre @NPSOfficial_KE @kdfinfo for å risikere livene sine for å redde andre.»

Ronald Ng'eno var blant de mer enn 50 menneskene som ble reddet ut i løpet av natten.

Ifølge nyhetsbyrået Ap, har Kenyas president Uhuru Kenyatta erklært at alle de fem gjerningspersonene som hadde terrorisert gjester ved hotellkomplekset nå er drept.

21 uskyldige menneskeliv har gått tapt, opplyser politiet i Kenya.

Hotellkomplekset er imidlertid ikke gjennomsøkt, og nærmere 50 er fortsatt savnet.

