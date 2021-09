Romturister tilbake på jorden

– Takk så mye, det var en «helsikes» tur, lød det fra en av de fire om bord etter at de ble ønsket velkommen hjem til jorda på kommunikasjonsanlegget.

Det var spenning rundt ankomsten tilbake til jorden, da denne delen av oppdraget ikke var helt risikofritt. Prosessen innebar at romkapselen ble utsatt for en temperatur på opptil 1926 varmegrader, da den traff jordens atmosfære.

Mannskapets romdrakter sørget for en spesiell kjøling, for å beskytte mot de høye temperaturene på utsiden av kapselen.

SpaceX Dragon på vei tilbake til jorden Foto: AFP

Landet i havet

Romkapselen skjøt ut to sett med fallskjermer i rask rekkefølge for å bremse farten ned mot jorden, før den traff Atlanterhavet utenfor kysten i Florida klokken 01:08 norsk tid.

Et redningsskip i nærheten hentet kapselen ut av vannet og fikk romturistene i sikkerhet.

Da luken ble åpnet på romfartøyet, var det helsearbeider Hayley Arceneaux den første som kom ut. Hun smilte stort og viste tommel opp.

Deretter ble de fraktet til en helsesjekk, før de fløyet tilbake til Kennedy-senteret i Florida.

– Deres reise har vist verden at rommet er for oss alle, lød det fra kontrollsentralen.

Romturister tilbake til jorden Du trenger javascript for å se video.

Historisk

De fire historiske turistene har vært med på verdens første romtur uten astronauter om bord. De har gått i bane rundt jorda mer enn 15 ganger hver dag de siste tre dagene.

På det meste nådde Dragon-kapselen en høyde på rundt 575 kilometer. Det langt over høyden Den internasjonale romstasjonen (ISS) går i bane rundt jorda på.

Under den tre dager reisen i rommet har de fire turistene bidratt til vitenskapelig forskning på hvordan kroppene deres reagerer på å være i verdensrommet. De har spist kald pizza og smørbrød, pasta bolognese og lam.

Bortsett fra problemer med en toalettvifte og en dårlig temperatursensor i en motor, gikk reisen veldig bra. Noen av de fire passasjerene opplevde reisesyke da de nådde banen rundt jorden.

Her er de fire romturistene på TILBAKE: På vei tilbake til jorden i romkapselen Foto: HANDOUT / AFP

– Beste turen i mitt liv

Det er den 38 år gamle milliardæren Jared Isaacman som har sørget for denne historiske romferden. Han har alltid vært en romfart- entusiast og startet et samarbeid med Elon Musk romfartsselskap SpaceX.

Isaacman donerte tre plasser, som ble tildelt:

Sian Proctor (51) geologiprofessor og fjerde afroamerikanske kvinne ute i rommet.

Hayley Arceneaux (29) legeassistent, overlevde kreftsykdom som barn og er den yngste og den første med protese som ble sendt i bane ut i verdensrommet.

Chris Sembroski (42) veteran fra luftforsvaret.

– Beste turen i mitt liv, tvitret Proctor etter at de hadde landet i havet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Veldedighetskampanje

Prosjektet fikk navnet «Inspiration4» og har også vært en veldedighetskampanje om å skaffe 200 millioner dollar til kreftforskning for barn ved St. Jude sykehuset. I tillegg til at prosjektet har vært et bilde for Elon Musk romfartsplaner om å ha en base på både månen og Mars.

Dette er tredje gang SpaceX har tatt med seg mennesker ut i rommet og tilbake igjen til jorda. De to andre bemannede romferdene har vært til ISS med astronauter.

Romskipet ble lastet om bord i en redningsskøyte etter at det traff havet. Foto: AP

Les også: Terje (61) kan bli første norske turist i verdensrommet

Les også: Stor meteor over nattehimmelen i Sør-Norge